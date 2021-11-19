«Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ

Вне зависимости от остальных матчей 15-го тура РПЛ «Зенит» финиширует в первом круге на лидирующей позиции. Сейчас преимущество зенитовцев над ближайшим преследователем, «Сочи», составляет шесть очков.

В последнем матче первого круга «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» (5:1).