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    «Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ

    Вне зависимости от остальных матчей 15-го тура РПЛ «Зенит» финиширует в первом круге на лидирующей позиции. Сейчас преимущество зенитовцев над ближайшим преследователем, «Сочи», составляет шесть очков.

    В последнем матче первого круга «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» (5:1).

    • «Зенит» – чемпион 3 последних сезонов РПЛ.
    • 23 ноября в Лиге чемпионов «Зенит» встретится с «Мальме».
    • Следующий соперник по РПЛ – ЦСКА (28 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2021 21:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1601

      serglider 2 часа назад

      Ну да! Чемпионишка задрипаного чемпионата, где бабло пилят больше, чем играют в футбол))) Вспоминаю одну фразу из фильма ЧП: Вот Вы здесь вроде умный человек, а в Одессе, были бы еле-еле идиотом! Так и наш Зеня, тут "великий" чемпион, а в еврокубках беззаговорочный аутсайдер...

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      Рейтинг: +14380

      paracetamol 2 часа назад

      Само собой. Чемпионская поступь!

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      Рейтинг: +1236

      Кронштадт65 2 часа назад

      хорошо, что пеналь отменили, а то сейчас бы правдолюбы- злопыхатели начали изрыгать правду матку. ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1931

      Ziklop 2 часа назад

      это не титул, статистика .

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      Рейтинг: +1236

      Кронштадт65 > Ziklop 2 часа назад

      пока

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      Рейтинг: +1931

      Ziklop > Кронштадт65 2 часа назад

      весной отмечу титул, пока победа обычная.

      0
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      Рейтинг: +151

      Конопляных дел мастер 2 часа назад

      У Зенита нет конкурентов за золото.

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