От всей заразы в России, был только один способ: ежедневно надо
принимать самогон и закусывать бутербродом с черным хлебом
с салом и чесноком, а по субботам обязательно париться в баньке.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сдал положительный тест на COVID-19.
По словам главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, бельгиец заразился, несмотря на пройденную ранее вакцинацию.
30-летний футболист будет отсутствовать как минимум десять дней.
- В текущем сезоне Де Брюйне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Он заболел коронавирусом в расположении сборной Бельгии.
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