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    Де Брюйне заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сдал положительный тест на COVID-19.

    По словам главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, бельгиец заразился, несмотря на пройденную ранее вакцинацию.

    30-летний футболист будет отсутствовать как минимум десять дней.

    • В текущем сезоне Де Брюйне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Он заболел коронавирусом в расположении сборной Бельгии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии17
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      Рейтинг: +22786

      vladimir-7 8 минут назад

      От всей заразы в России, был только один способ: ежедневно надо
      принимать самогон и закусывать бутербродом с черным хлебом
      с салом и чесноком, а по субботам обязательно париться в баньке.

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      Рейтинг: +262

      заткнитемнерот 1 час назад

      Парни, достаточно ходить в сауну 2 раза в неделю. А если нет возможности, дышать периодически через проспиртованную марлю. Как и любой вирус, все они разрушаются под действием спирта, разлагающего их белковую оболочку.

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      Рейтинг: +10307

      Вомбат 1 час назад

      У меня полно знакомых, заболевших после вакцинации. Не спасает вакцина от заражения дельта плюсом, который сейчас идет в Великобритании, Германии и многих других странах Европы. Зато у них у всех ковид протекал, как ОРВИ. А вот из невакцинированных половина лежала под маской, а кое-кто и под ИВЛ. Один умер.

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      Рейтинг: +1598

      Dr.Metal 1 час назад

      Я тоже болею в данный момент после спутника v. Вакцина не панацея, но в любом случае помогает переболеть легче остальных.

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      Рейтинг: +9618

      Fusballer 2 часа назад

      Да ладно?! Ну хоть не помрёт, и то хорошо.

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      Рейтинг: +128

      Gasanov Хачик 2 часа назад

      Если забалел то дохлый ат природы или наё бывает што привифку зьделал

      0
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      Рейтинг: +33

      Замир 2 часа назад

      И что? Если привит, то не заболеешь? Или может быть более легче перенисет заболевание? Думаю пару дней по температурит и пойдет на восстановление. А автору быть более правильным.

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      Рейтинг: +290

      Great Tartaria 2 часа назад

      да сразу ученые говорили, что маски. вакцины это фуфло, но их записали в Фрики на тв.... у Чубайса акции Спутника пять, чо вы хотите?

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      Рейтинг: +54269

      portero > Great Tartaria 2 часа назад

      Ну тут под дудку золотых вершителей, пляшут все правители, вот только идиоты не понимают, что они тоже не нужны золытым козлам, им нужны слуги , а не хапуги которые и на них захотят лапу наложить...

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      Рейтинг: +158

      3meeeD 3 часа назад

      У меня пол фирмы, не взирая, что вакцинированные переболели

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      Рейтинг: +745

      qawzsexdr 3 часа назад

      Ни одна прививка (от различных болезней), не гарантирует что человек не заболеет. (Там только определённый процент не заболеть, и определённый процесс того что симптомы легче перенесутся вместе с, так же и последствия)

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