Агент Зобнина: «Зачем футболисту понижать зарплату? Это фейк»

Ответ Спартака:
Не знаю фэйк не фэйк, но зарплату мы ему сократили))
Павел Андреев, агент полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировал информацию журналиста Ильи Казакова о том, что хавбек попросил клуб уменьшить его зарплату.
«У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?» — сказал Андреев.
- 27-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 16 матчах.
- Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы.