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    Агент Зобнина: «Зачем футболисту понижать зарплату? Это фейк»

    Павел Андреев, агент полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировал информацию журналиста Ильи Казакова о том, что хавбек попросил клуб уменьшить его зарплату.

    «У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?» — сказал Андреев.

    • 27-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 16 матчах.
    • Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы.

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    Источник: ВсёПроСпорт

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +516

      Форвард 79 10 минут назад

      Ответ Спартака:
      Не знаю фэйк не фэйк, но зарплату мы ему сократили))

      1
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      Рейтинг: +1724

      Enter2006 17 минут назад

      Заднюю включили ))

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