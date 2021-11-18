Агент Зобнина: «Зачем футболисту понижать зарплату? Это фейк»

Павел Андреев, агент полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировал информацию журналиста Ильи Казакова о том, что хавбек попросил клуб уменьшить его зарплату.

«У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?» — сказал Андреев.