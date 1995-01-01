В «Спартаке» отказались комментировать информацию о сокращении зарплаты Зобнина

Как в советском фильме "Премия". Лучше бы часть оклада пожертвовал нуждающимся.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о просьбе полузащитника Романа Зобнина уменьшить его оклад.
«Мы не комментируем детали контрактов с футболистами», – сказал Зеленов.
Сообщалось, что 27-летний футболист попросил сократить его зарплату, поскольку он считает, что получает незаслуженно много.
- Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 16 матчах.
- Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы.