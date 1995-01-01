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    В «Спартаке» отказались комментировать информацию о сокращении зарплаты Зобнина

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о просьбе полузащитника Романа Зобнина уменьшить его оклад.

    «Мы не комментируем детали контрактов с футболистами», – сказал Зеленов.

    Сообщалось, что 27-летний футболист попросил сократить его зарплату, поскольку он считает, что получает незаслуженно много.

    • Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 16 матчах.
    • Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr 3 часа назад

      Как в советском фильме "Премия". Лучше бы часть оклада пожертвовал нуждающимся.

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      Рейтинг: +1499

      Олег1204 > ilichkadr 2 часа назад

      Согласен, те же таргетный препараты от онкологии по стоимости могут быть как квартира в Москве, и их всегда в больницах не хватает.

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