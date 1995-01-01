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    «Галатасарай» хочет купить Бийола у ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации Fanatik, 22-летним словенцем интересуется «Галатасарай», который хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно. Сам Бийол готов перейти в турецкий клуб.

    • Контракт Бийола с ЦСКА истекает летом 2023 года.
    • Бийол – опорный полузащитник, но вынужден играть в ЦСКА в центре защиты.
    • Он играет в Москве с 2018 года.

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    Источник: Fanatik

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +22660

      vladimir-7 47 минут назад

      Скоро Галатарай напишет, что клуб не рассматривает покупку Бийола. Пора привыкнут к таким новостям.

      1
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      Рейтинг: +1795

      Niko 1 час назад

      если только дорого. Смысл иначе его отдавать. Только заиграл Яка. Причем играет получше Дивеева

      1
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      Рейтинг: +3879

      FENIX-SL > Niko 30 минут назад

      это не трудно
      любой легионер чуть ниже среднего уровня сделает это

      0
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      Рейтинг: +2140

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "вынужден играть". Бабаев вообще берега попутал, заставляет футболлера играть

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