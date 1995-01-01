«Галатасарай» хочет купить Бийола у ЦСКА

Скоро Галатарай напишет, что клуб не рассматривает покупку Бийола. Пора привыкнут к таким новостям.
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации Fanatik, 22-летним словенцем интересуется «Галатасарай», который хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно. Сам Бийол готов перейти в турецкий клуб.
- Контракт Бийола с ЦСКА истекает летом 2023 года.
- Бийол – опорный полузащитник, но вынужден играть в ЦСКА в центре защиты.
- Он играет в Москве с 2018 года.