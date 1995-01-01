«Галатасарай» хочет купить Бийола у ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Fanatik, 22-летним словенцем интересуется «Галатасарай», который хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно. Сам Бийол готов перейти в турецкий клуб.