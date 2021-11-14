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    Акинфеев – лидер сезона РПЛ по сухим матчам

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел в сезоне чемпионата России шесть сухих матчей. Это лучший показатель среди других голкиперов.

    Сразу у четырех вратарей по пять сухих встреч: Ильи Помазуна, Матвея Сафонова, Ивана Ломаева и Ильи Лантратова.

    • Акинфеев не пропустил в сезоне РПЛ ни матча. У него 14 пропущенных мячей.
    • ЦСКА идет в таблице вне зоны еврокубков.
    • Ближайший соперник – «Химки» (21 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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