Акинфеев – лидер сезона РПЛ по сухим матчам

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел в сезоне чемпионата России шесть сухих матчей. Это лучший показатель среди других голкиперов.
Сразу у четырех вратарей по пять сухих встреч: Ильи Помазуна, Матвея Сафонова, Ивана Ломаева и Ильи Лантратова.
- Акинфеев не пропустил в сезоне РПЛ ни матча. У него 14 пропущенных мячей.
- ЦСКА идет в таблице вне зоны еврокубков.
- Ближайший соперник – «Химки» (21 ноября).
6 – Игорь Акинфеев лидирует по числу сухих матчей в этом сезоне #ТинькоффРПЛ⠀Кто сможеть побороться с ним?⠀#ЦСКА #Акинфеев pic.twitter.com/Ubs3oaG2mx— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 14, 2021