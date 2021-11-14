Акинфеев – лидер сезона РПЛ по сухим матчам

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел в сезоне чемпионата России шесть сухих матчей. Это лучший показатель среди других голкиперов.

Сразу у четырех вратарей по пять сухих встреч: Ильи Помазуна, Матвея Сафонова, Ивана Ломаева и Ильи Лантратова.

Акинфеев не пропустил в сезоне РПЛ ни матча. У него 14 пропущенных мячей.

ЦСКА идет в таблице вне зоны еврокубков.

Ближайший соперник – «Химки» (21 ноября).