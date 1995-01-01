Икарди планирует уйти из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди задумался о смене команды, сообщает Get French Football News.

По информации источника, 28-летний футболист недоволен своим положением в парижском клубе.

Кроме того, аргентинец хочет оказаться в более спокойной обстановке, чтобы его семья не страдала от излишнего внимания.