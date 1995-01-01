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    Икарди планирует уйти из «ПСЖ»

    Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди задумался о смене команды, сообщает Get French Football News.

    По информации источника, 28-летний футболист недоволен своим положением в парижском клубе.

    Кроме того, аргентинец хочет оказаться в более спокойной обстановке, чтобы его семья не страдала от излишнего внимания.

    • В текущем сезоне Икарди забил 3 гола в 14 матчах.
    • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +723

      ARSteven89 54 минуты назад

      Можно попробовать силы в АПЛ, начав с Ньюкасла, например.

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