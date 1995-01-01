Икарди планирует уйти из «ПСЖ»

Можно попробовать силы в АПЛ, начав с Ньюкасла, например.
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди задумался о смене команды, сообщает Get French Football News.
По информации источника, 28-летний футболист недоволен своим положением в парижском клубе.
Кроме того, аргентинец хочет оказаться в более спокойной обстановке, чтобы его семья не страдала от излишнего внимания.
- В текущем сезоне Икарди забил 3 гола в 14 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.