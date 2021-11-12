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    Промес перед тренировкой помог в уборке снега

    Футболист «Спартака» Квинси Промес перед очередной тренировкой участвовал в уборке снега. Пресс-служба выложила фото в твиттер.

    «Расчистка снега – идеальная разминка перед тренировкой», – написал «Спартак».

    • У Промеса в сезоне РПЛ 9 матчей и 3 гола.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Ближайший матч – против «Краснодара» (20 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3821

      FENIX-SL 7 минут назад

      ну кстати реально классная разминка
      те кто тренили в таких условиях - знают)

      1
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      Рейтинг: +11069

      Cleaner 9 минут назад

      Вот и Промес Спартаку пригодился.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22624

      vladimir-7 1 час назад

      Вот правильно, Промеж и должен работать дворником в спартаке
      на постоянной основе.

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      Рейтинг: +957

      arok > vladimir-7 6 минут назад

      У коней так почти весь состав не лучше дворников нынче!!!!!

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