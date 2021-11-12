Промес перед тренировкой помог в уборке снега

ну кстати реально классная разминка
те кто тренили в таких условиях - знают)
Футболист «Спартака» Квинси Промес перед очередной тренировкой участвовал в уборке снега. Пресс-служба выложила фото в твиттер.
«Расчистка снега – идеальная разминка перед тренировкой», – написал «Спартак».
- У Промеса в сезоне РПЛ 9 матчей и 3 гола.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Ближайший матч – против «Краснодара» (20 ноября).
Расчистка снега – идеальная разминка перед тренировкой @QPromes подтвердит pic.twitter.com/0bwdGTCa6b— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 12, 2021