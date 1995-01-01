Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Журналист Скира: 38-летний Алвес подпишет контракт с «Барселоной» до конца сезона

    Защитник Дани Алвес возвращается в «Барселону». Каталонцы договорились о контракте с 38-летним бразильцем до конца сезона. Сделка в стадии оформления.

    Соглашение предполагает опцию продления.

    • Возвращение Алвеса одобрил главный тренер «Барселоны» Хави.
    • Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.
    • В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      Serg--015 1 час назад

      Есть ощущение, что трансфер может оказаться в пользу "Барселоне". Дани Алвес поможет улучшить психологию и атмосферу в команде, возможно, и в игре поможет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      Челнинец 1 час назад

      Иньесту тоже вернет?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91140
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68115
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru