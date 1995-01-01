Журналист Скира: 38-летний Алвес подпишет контракт с «Барселоной» до конца сезона

Есть ощущение, что трансфер может оказаться в пользу "Барселоне". Дани Алвес поможет улучшить психологию и атмосферу в команде, возможно, и в игре поможет.
Защитник Дани Алвес возвращается в «Барселону». Каталонцы договорились о контракте с 38-летним бразильцем до конца сезона. Сделка в стадии оформления.
Соглашение предполагает опцию продления.
- Возвращение Алвеса одобрил главный тренер «Барселоны» Хави.
- Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.
- В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.