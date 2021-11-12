Хлусевич, Умяров, Марадишвили и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч со Словакией

Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру отбора Евро-2023 против Словакии.
Россия: Бориско, Сильянов, Литвинов, Прохин, Хлусевич, Степанов, Умяров, Мухин, Марадишвили, Севикян, Агаларов.
- Россия примет Словакию на «Арене Химки».
- Начало матча – в 20:00 мск.
- Россияне набрали 9 очков в 4 турах отбора Евро.
Состав молодежной сборной России на матч против Словакии#СборнаяРоссии #РоссияСловакия pic.twitter.com/nDZ2wekt1n— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 12, 2021