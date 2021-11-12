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    Хлусевич, Умяров, Марадишвили и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч со Словакией

    Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру отбора Евро-2023 против Словакии.

    Россия: Бориско, Сильянов, Литвинов, Прохин, Хлусевич, Степанов, Умяров, Мухин, Марадишвили, Севикян, Агаларов.

    • Россия примет Словакию на «Арене Химки».
    • Начало матча – в 20:00 мск.
    • Россияне набрали 9 очков в 4 турах отбора Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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