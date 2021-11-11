«Спартак»: «Почему на арене «Зенита» закрывают только один сектор, а у нас сразу четыре?»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение КДК закрыть четыре фанатских сектора «Спартака» на один матч за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Мы не считаем закрытие секторов адекватным наказанием, но это наше мнение, а решение принимает КДК.

Почему на арене «Зенита» зрителей не пускают только на один сектор («Зенит» наказали закрытием одного сектора по итогам матча 13-го тура с «Динамо» – прим. «Бомбардира»), а у «Спартака» закроют сразу четыре?

Сравнивать нашу ситуацию с «Зенитом» нет желания. На вопрос, почему там один сектор, а здесь несколько, вам, наверное, ответят в КДК», – сказал Зеленов.

КДК закрыл четыре фанатских сектора «Спартака» на матч с «Ахматом»