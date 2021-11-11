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  • «Спартак»: «Почему на арене «Зенита» закрывают только один сектор, а у нас сразу четыре?»

«Спартак»: «Почему на арене «Зенита» закрывают только один сектор, а у нас сразу четыре?»

11 ноября 2021, 18:41
22

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение КДК закрыть четыре фанатских сектора «Спартака» на один матч за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Мы не считаем закрытие секторов адекватным наказанием, но это наше мнение, а решение принимает КДК.

Почему на арене «Зенита» зрителей не пускают только на один сектор («Зенит» наказали закрытием одного сектора по итогам матча 13-го тура с «Динамо» – прим. «Бомбардира»), а у «Спартака» закроют сразу четыре?

Сравнивать нашу ситуацию с «Зенитом» нет желания. На вопрос, почему там один сектор, а здесь несколько, вам, наверное, ответят в КДК», – сказал Зеленов.

КДК закрыл четыре фанатских сектора «Спартака» на матч с «Ахматом»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (22)
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Блямба
1636645567
Надо семь закрыть?
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lordmrv
1636647058
А почему за прямую красную у Зенита на 1 матч дисква, а у других клубов минимум 2? Это все вопросы не требующие ответов. Ответ очевиден, к сожалению.
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portero
1636649490
Посмотрел оба стадиона, так мне кажется у Спартака меньше закрыли, у Зенита же вираж закрыли, там не один сектор....
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Ганнибал Лектор
1636657905
Какое же мясо ущербное. Ну ладно местные хряки - дружно похрюкали, что во всех их бедах виноват Зенит, проперделись на ветках Зенита и им полегчало. Но здесь то официальная пресс-служба. Нет бы со своими пятачками работать - они опять в стан заклятых друзей пятак суют...
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BarStep
1636658096
Эту консервную банку из под свиной тушенки вообще надо закрыть полностью.. Там же неадекват на неадеквате..
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qzma
1636660150
чтобы бисер не метать
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paracetamol
1636661346
Потому, что вы - свини!
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Chehofff
1636668032
Потому что один сектор Зенит-Арены больше ваших четырёх секторов.
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GoldPlayFIFARus9
1636668530
"Сравнивать нашу ситуацию с «Зенитом» нет желания" (с). И несколько абзацев рассказывает про то как там у них, как там у нас и вообще как должно быть. Л - логика. К тому же посещаемость всё равно 30%, т.е. ну закрыли и закрыли, взял пересадил на соседний, проблем-то. Да и вообще, сравнивать сектора не очень логично, стадион Зенита гораздо больше. На один сектор Зенита приходит болел больше, чем на весь стадион Спартака.
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Дядя Серёжа
1636679739
Потому что болельщиков в стране у Спартака многократно больше, чем у зенита из Ленинградской области. Наши "сектора" при любом раскладе не опустошить
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