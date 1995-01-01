КДК закрыл четыре фанатских сектора «Спартака» на матч с «Ахматом»

запустить фанатов из "фирмы" на фан-сектор и все.
кстати, еще бы хорошо вспомнить, как в Грозном поступили с нашими болельщиками - алаверды сделать
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о закрытии четырех фанатских секторов «Спартака» за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«За скандирование зрителей оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать «Спартак» на 90 тысяч.
Также КДК запретил допуск зрителей на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б на один ближайший – это игра 17-го тура с «Ахматом», – сообщил Григорьянц.