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    КДК закрыл четыре фанатских сектора «Спартака» на матч с «Ахматом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о закрытии четырех фанатских секторов «Спартака» за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    «За скандирование зрителей оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать «Спартак» на 90 тысяч.

    Также КДК запретил допуск зрителей на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б на один ближайший – это игра 17-го тура с «Ахматом», – сообщил Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2339

      Klaido 2 минуты назад

      запустить фанатов из "фирмы" на фан-сектор и все.
      кстати, еще бы хорошо вспомнить, как в Грозном поступили с нашими болельщиками - алаверды сделать

      0
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      Рейтинг: +1118

      Frankfurt Am Main 24 минуты назад

      С какой трибуны орали ту пусть и закрывают

      1
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      Рейтинг: +2339

      Klaido > Frankfurt Am Main 5 минут назад

      так с трибуны лохо и оскорбляли провокаторы

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      Рейтинг: +3804

      FENIX-SL 28 минут назад

      оскорблять правда должны были фаны Локо
      и при том по делу

      1
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      Рейтинг: +23

      cheser2021 35 минут назад

      за что страдают фаны и болелы какой-то без предел

      1
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      Рейтинг: +9284

      playsh 49 минут назад

      Полиция должна разбираться со зрителями,которые сквернословят,а не трибуны страдать.Ещё раз повторюсь,если зрители будут сквернословить в Большом Театре,на следующий день что,зрительный зал закроют?Или всё же полицию вызовут разбираться.Порочная практика - ментов полно,но за поддержание порядка на арене они не отвечают,всё возложено на дирекцию стадионов.А ментам платит кто,не они же?

      1
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      Рейтинг: +11032

      Cleaner > playsh 44 минуты назад

      Полиция должна заниматься своим делом. А клуб и стюарды - своим. И не смешивайте подвыпившего любителя балета с гопниками на трибуне.
      Ментам НЕ ПЛАТЯТ ни клубы, ни стадионы. Все финансирование МВД идет из бюджета.

      1
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      Рейтинг: +9284

      playsh > Cleaner 41 секунду назад

      Только зарплата полиции идёт из бюджета,не более.Откуда идёт финансирование полиции на спортивных и иных мероприятиях,знает только их начальство,и то смотря какого ранга.Не надо впредь писать глупости.Вам несколько вопросов :
      1-"Полиция должна заниматься своим делом" - это каким?Вот,к примеру,на стадионе?
      2-"Подвыпившие любители балета" - это кто,не клиенты ментов?
      А слово "гопник",да будет вам известно,определённый слой молодёжи,промышляющих воровством,разбоями и тп.Это не клиенты полиции? Прежде,чем произносить,думать надо,если есть чем,а не лишь бы ляпнуть.Отвечать не обязательно,я уже всё предвкушаю наперёд.

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      Рейтинг: +6600

      серега кашин 1 час назад

      одним словом дикари

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