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    Экс-скаут ЦСКА: «Зенит» действительно хотел купить Влашича, но его голова уже была в другой лиге»

    Экс-скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал о несостоявшемся переходе Николы Влашича в «Зенит».

    «Не секрет, что «Зенит» действительно интересовался Влашичем. Они хотели его купить. Если бы они предложили больше той суммы, которая изначально фигурировала, за которую в итоге ЦСКА его продал, то думаю, сделка вполне могла состояться.

    По его поведению было видно, что он не хотел играть, хотел уехать. Его голова была уже в другом чемпионате, не в России. Влашич был системообразующим игроком для ЦСКА, поэтому его уход сразу ударил по результатам команды», – сказал Чистяков.

    • В итоге Влашич ушел в «Вест Хэм». Сообщалось, что за него заплатят 30+8 миллионов евро.
    • Хавбек отыграл 3 сезона в составе ЦСКА.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22545

      vladimir-7 7 минут назад

      ЦСКА продал Влашича очень удачно и хорошо, что не в Зенит, потому, что в России у него игра больше не пойдет, т.к. папаша Николы, в его мозги пересадил своё виденье, где лучше играть футболисту. На самом деле у Влашича ничего хорошего в АПЛ
      не получится, но вдруг я ошибаюсь, посмотрим.

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