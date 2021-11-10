Экс-скаут ЦСКА: «Зенит» действительно хотел купить Влашича, но его голова уже была в другой лиге»

Экс-скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал о несостоявшемся переходе Николы Влашича в «Зенит».

«Не секрет, что «Зенит» действительно интересовался Влашичем. Они хотели его купить. Если бы они предложили больше той суммы, которая изначально фигурировала, за которую в итоге ЦСКА его продал, то думаю, сделка вполне могла состояться.

По его поведению было видно, что он не хотел играть, хотел уехать. Его голова была уже в другом чемпионате, не в России. Влашич был системообразующим игроком для ЦСКА, поэтому его уход сразу ударил по результатам команды», – сказал Чистяков.