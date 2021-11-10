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  • Экс-скаут ЦСКА: «Зенит» действительно хотел купить Влашича, но его голова уже была в другой лиге»

Экс-скаут ЦСКА: «Зенит» действительно хотел купить Влашича, но его голова уже была в другой лиге»

10 ноября 2021, 13:59
5

Экс-скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал о несостоявшемся переходе Николы Влашича в «Зенит».

«Не секрет, что «Зенит» действительно интересовался Влашичем. Они хотели его купить. Если бы они предложили больше той суммы, которая изначально фигурировала, за которую в итоге ЦСКА его продал, то думаю, сделка вполне могла состояться.

По его поведению было видно, что он не хотел играть, хотел уехать. Его голова была уже в другом чемпионате, не в России. Влашич был системообразующим игроком для ЦСКА, поэтому его уход сразу ударил по результатам команды», – сказал Чистяков.

  • В итоге Влашич ушел в «Вест Хэм». Сообщалось, что за него заплатят 30+8 миллионов евро.
  • Хавбек отыграл 3 сезона в составе ЦСКА.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вест Хэм Влашич Никола
Комментарии (5)
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vladimir-7
1636543145
ЦСКА продал Влашича очень удачно и хорошо, что не в Зенит, потому, что в России у него игра больше не пойдет, т.к. папаша Николы, в его мозги пересадил своё виденье, где лучше играть футболисту. На самом деле у Влашича ничего хорошего в АПЛ не получится, но вдруг я ошибаюсь, посмотрим.
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Томик
1636545998
Ещё проситься обратно будет. Да никто цены уж той не даст. И зряплаты такой не положит.
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Garrincha58
1636558645
больше писать не о чём Влашич уже давно в АПЛе лучше бы ещё написали что-нибудь про Быстрова или ....
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Hektor 84
1636561648
Влашич молоток! Пошел на повышение)))
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mamba9090909
1636562533
Влашич уже не игрок. ЦСКА молодцы, что получили хорошие деньги за никакого уже игрока.
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