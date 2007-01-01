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    Ajansspor: «Галатасарай» сделал запрос в «Локомотив» по трансферу Бека-Бека

    «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека.

    По информации Ajansspor, турецкий клуб сделал запрос в «Локо» по трансферу 20-летнего француза.

    • «Локомотив» купил Бека-Бека у «Кана» в августе за 6 миллионов евро.
    • Француз в текущем сезоне провел 11 матчей за «Локо» и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

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    Источник: Ajansspor

    Ajansspor - крупное спортивное СМИ в Турции. Аудитория в твиттере - 179 тысяч подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      kopogr56 1 минуту назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +6583

      серега кашин 1 минуту назад

      вряд ли локо будет продовать игрока который только пришел

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