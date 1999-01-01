Лунев не планирует уходить из «Байера». Он не провел ни одного матча в сезоне

29-летний голкипер хочет полностью отработать свой контракт до 2023 года(отполировать жопой скамейку,что бы в конце 2023 года,видеть своё отражение)
Вратарь «Байера» Андрей Лунев собирается бороться за место в стартовом составе команды.
По информации «Матч ТВ», несмотря на отсутствие игровой практики, россиянин не планирует менять клуб.
29-летний голкипер хочет полностью отработать свой контракт, рассчитанный до июня 2023 года.
- Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.
- С тех пор он не провел ни одного матча.