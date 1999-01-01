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    Лунев не планирует уходить из «Байера». Он не провел ни одного матча в сезоне

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев собирается бороться за место в стартовом составе команды.

    По информации «Матч ТВ», несмотря на отсутствие игровой практики, россиянин не планирует менять клуб.

    29-летний голкипер хочет полностью отработать свой контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С тех пор он не провел ни одного матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +410

      jek718875 17 минут назад

      29-летний голкипер хочет полностью отработать свой контракт до 2023 года(отполировать жопой скамейку,что бы в конце 2023 года,видеть своё отражение)

      1
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      Рейтинг: +2486

      Валерий2705 1 час назад

      Как будто бы он знал, что так будет. Там до Градецки как до луны. Отработать... Мог играть, уехал вторым сидеть.

      1
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      Рейтинг: +5523

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Да уж, второй вратарь это непросто психологически. Они как правило крышей едут, то штанги целуют, то выпилиться хотят, как Чепчугов...

      3
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      Рейтинг: +1936

      Блямба > Из Твери Леха 2 часа назад

      Ну да,ну да..)
      А лечиться с таким диагнозом лучше в Германии...

      4
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      Рейтинг: +658

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Да и пофиг, зато в Европе. Сами же кричали на каждом углу почему игроки не едут в Европу.

      2
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      Рейтинг: +5215

      Давид59 2 часа назад

      А почему надо менять команду? Сыт, тепло и денег куча.

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