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    Хави отказал сборной Бразилии ради «Барселоны»

    Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об отклоненном предложении возглавить сборную Бразилии.

    «Это правда, что я вел переговоры со сборной Бразилии. Идея заключалась в том, чтобы сначала я вошел в тренерский штаб Тите, а после чемпионата мира возглавил команду самостоятельно. Но я отказался, поскольку надеялся вернуться в «Барсу», – сказал 41-летний специалист.

    • Хави заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
    • Он – воспитанник «Барселоны», на протяжении 17 лет (1998-2015) играл за главную команду.
    • До последнего времени испанец тренировал «Аль-Садд».

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    Источник: Mundo Deportivo

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