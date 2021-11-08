Хави отказал сборной Бразилии ради «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об отклоненном предложении возглавить сборную Бразилии.
«Это правда, что я вел переговоры со сборной Бразилии. Идея заключалась в том, чтобы сначала я вошел в тренерский штаб Тите, а после чемпионата мира возглавил команду самостоятельно. Но я отказался, поскольку надеялся вернуться в «Барсу», – сказал 41-летний специалист.
- Хави заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
- Он – воспитанник «Барселоны», на протяжении 17 лет (1998-2015) играл за главную команду.
- До последнего времени испанец тренировал «Аль-Садд».
Источник: Mundo Deportivo