Хави отказал сборной Бразилии ради «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об отклоненном предложении возглавить сборную Бразилии.

«Это правда, что я вел переговоры со сборной Бразилии. Идея заключалась в том, чтобы сначала я вошел в тренерский штаб Тите, а после чемпионата мира возглавил команду самостоятельно. Но я отказался, поскольку надеялся вернуться в «Барсу», – сказал 41-летний специалист.