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    Азмун провел 100-й матч за «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун принял участие в игре 14-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

    Этот матч стал для футболиста сотым в составе петербургской команды.

    • Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
    • Азмун выиграл 6 трофеев с командой, в том числе 3 чемпионства.

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1323

      PNZ1985 2 часа назад

      Прощу прощения, но , кажется, это фото из раздевалки Зенита, а сзади заретушировали Дзюбу)

      1
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      Рейтинг: +1118

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Слабовато провёл матч. Мог бы и получше провести юбилейную игру.

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