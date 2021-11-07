Азмун провел 100-й матч за «Зенит»

Прощу прощения, но , кажется, это фото из раздевалки Зенита, а сзади заретушировали Дзюбу)
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун принял участие в игре 14-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).
Этот матч стал для футболиста сотым в составе петербургской команды.
- Иранец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
- В 100 матчах он забил 61 гол и сделал 23 ассиста.
- Азмун выиграл 6 трофеев с командой, в том числе 3 чемпионства.
#УралЗенит — сотый матч Сердара в футболке сине-бело-голубых! pic.twitter.com/o8fSG0qEAg— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 7, 2021