Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эмоции от игры». В Красноярске болельщик во время школьного турнира выстрелил из пистолета в 17-летнего футболиста

«Эмоции от игры». В Красноярске болельщик во время школьного турнира выстрелил из пистолета в 17-летнего футболиста

7 ноября 2021, 18:43
8

В Красноярске в спортивном комплексе «Изумруд» состоялся школьный турнир по футболу. По его ходу в 17-летнего игрока был произведен выстрел из травматического пистолета. Это сделал болельщик.

Этим болельщиком оказался отец футболиста команды-соперника. Между ним и несовершеннолетним игроком возник конфликт, закончившийся выстрелом в плечо. Раненого увезли в больницу, но его жизни ничего не угрожает и его вскоре отпустили домой, пишут в Красноярске.

«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», – сообщили в спорткомплексе «Изумруд».

  • События происходили в Кировском районе Красноярска.
  • Выяснено, что стрелявшему мужчине 43 года.
  • Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: NGS24

Красноярский новостной ресурс. Аудитория в сообществе издания в социальной сети VK - более 37 тысяч подписчиков.

Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1636278146
Какая разница, взрослое чмо стреляет в подростка, на мероприятие куда пронос этой штуки запрещен.... должность этого ган.дона озвучьте или чей родственник.
Ответить
mamba9090909
1636278201
"Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. " А резиновые пули сами из ствола выкатываются?)) Без помощи порохового заряда?
Ответить
Andrew01
1636282254
Судя по конфликту, не правы оба, стрелявшего надо судить за покушение, а подросткам пора бы уже за своим ртом следить. Раньше вые....ся на взрослого и получил люлей и ничего не было взрослому, только родительские разборки и то не всегда, а сейчас и рот им не заткнеш сразу бегут жаловаться, телефоном тычут снимают доказательства, что их оскорбляют. Молодежь уже давно никого не уважает ни старость, ни учителей, ничего. Вот до чего довело интернет воспитание, а кого они воспитают дальше? Становится страшно когда думаешь об этом. Поколение тиктокеров, инстасамок и блогеров((((( З.Ы. мужика не оправдываю, если кто не понял.
Ответить
Hektor 84
1636309460
На месте папы пострадавшего отстрелил бы этому стрелку яйца где нибудь в лесу
Ответить
Niko
1636342602
Однозначно статья должна быть. Вообще дикость какая-то. Отец выстрелил в подростка, чужого ребёнка на соревнованиях, что за жесть? Причём даже условку тут никак нельзя.
Ответить
Vitaga
1637177569
хорошо что у Широкова на поле не было ствола- он бы судью тогда грохнул на месте..... и отделался бы штрафом
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
2
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
5
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
09:54
1
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
00:12
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+