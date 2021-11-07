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    «Эмоции от игры». В Красноярске болельщик во время школьного турнира выстрелил из пистолета в 17-летнего футболиста

    В Красноярске в спортивном комплексе «Изумруд» состоялся школьный турнир по футболу. По его ходу в 17-летнего игрока был произведен выстрел из травматического пистолета. Это сделал болельщик.

    Этим болельщиком оказался отец футболиста команды-соперника. Между ним и несовершеннолетним игроком возник конфликт, закончившийся выстрелом в плечо. Раненого увезли в больницу, но его жизни ничего не угрожает и его вскоре отпустили домой, пишут в Красноярске.

    «Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», – сообщили в спорткомплексе «Изумруд».

    • События происходили в Кировском районе Красноярска.
    • Выяснено, что стрелявшему мужчине 43 года.
    • Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Источник: NGS24

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