«Эмоции от игры». В Красноярске болельщик во время школьного турнира выстрелил из пистолета в 17-летнего футболиста

В Красноярске в спортивном комплексе «Изумруд» состоялся школьный турнир по футболу. По его ходу в 17-летнего игрока был произведен выстрел из травматического пистолета. Это сделал болельщик.

Этим болельщиком оказался отец футболиста команды-соперника. Между ним и несовершеннолетним игроком возник конфликт, закончившийся выстрелом в плечо. Раненого увезли в больницу, но его жизни ничего не угрожает и его вскоре отпустили домой, пишут в Красноярске.

«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», – сообщили в спорткомплексе «Изумруд».