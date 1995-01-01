Бальбуэна: «Динамо» не думает о чемпионстве»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна пока отверг чемпионские амбиции команды. По словам игрока, москвичи идут от матча к матчу.

«Каждая игра сейчас тяжeлая. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником», – сказал парагваец.