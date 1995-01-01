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    Бальбуэна: «Динамо» не думает о чемпионстве»

    Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна пока отверг чемпионские амбиции команды. По словам игрока, москвичи идут от матча к матчу.

    «Каждая игра сейчас тяжeлая. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником», – сказал парагваец.

    • Накануне «Динамо» победило в 14-м туре РПЛ «Краснодар» (1:0).
    • «Динамо» идет в таблице на 3-м месте.
    • Бальбуэна пришел в команду летом из «Вест Хэма».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8293

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Бальбуэна более адекватен, чем местные горе-писатели.

      0
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      Рейтинг: +10890

      Cleaner 29 минут назад

      Зачем Динамо думать о том, что ему НЕ СВЕТИТ???

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      Рейтинг: +22471

      vladimir-7 41 минуту назад

      В РПЛ от игр команд завоевание чемпионства не зависит, чемпионом команду назначают за долго до начала чемпионата, кроме первого места, назначают и второе, и даже третье, остальные
      места, как карта ляжет.

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      Рейтинг: +8293

      Alekxei Z. > vladimir-7 19 минут назад

      Вы из прошлого выходите , хоть иногда.
      Кого сейчас назначают ?
      У Зенита и состав сильнейший и по игре лучшие, чему свидетельство две последние победы в РПЛ.

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      Рейтинг: +735

      qawzsexdr 44 минуты назад

      А смысл тогда участвовать в чемпионате

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      Рейтинг: +75

      v.v.navashinsky > qawzsexdr 4 минуты назад

      Есть чемпионат,есть команды этого чемпионата,значит нужно играть.Если в Германии всех выносит "Бавария",или в Англии-"Манчестер Сити",так по Вашим словам другим командам тоже не нужно участвовать в этих чемпионатах???

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      Рейтинг: +920

      SuperNils 56 минут назад

      Братан Вальбуэны что ли?

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      Рейтинг: +14213

      paracetamol 1 час назад

      Динамо» не думает о чемпионстве и правильно делает. Лет на 10 вам туда путь заказан!

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      Рейтинг: +26419

      silver29 1 час назад

      динамики конечно сильно прибавили, но состав далеко не чемпионский

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