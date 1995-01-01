Бальбуэна: «Динамо» не думает о чемпионстве»

Бальбуэна более адекватен, чем местные горе-писатели.
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна пока отверг чемпионские амбиции команды. По словам игрока, москвичи идут от матча к матчу.
«Каждая игра сейчас тяжeлая. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником», – сказал парагваец.
- Накануне «Динамо» победило в 14-м туре РПЛ «Краснодар» (1:0).
- «Динамо» идет в таблице на 3-м месте.
- Бальбуэна пришел в команду летом из «Вест Хэма».