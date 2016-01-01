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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «МЮ» в дерби и поднялся на второе место

    В 11-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

    Оба мяча гости забили еще до перерыва – сначала был автогол Эрика Байи, а затем отличился Бернарду Силва.

    «Сити» благодаря победе поднялся с третьего на второе место в таблице АПЛ, а «МЮ» остался на пятой строчке.

    Англия. АПЛ. 11-й тур

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Байи, 7 (в свои ворота); 0:2 – Силва, 45.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      gasert76 39 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +10630

      BRO_football 1 час назад

      Даже хвалёный Роналду не помог

      0
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      Рейтинг: +47358

      MaxRnD 2 часа назад

      Позорнейшие, уродские голы. У нас в ФНЛ в последнее время краше кладут

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5228

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Что у вас с таблицами? Ни нормальной РПЛ, ни Англии, ни Италии, НИ-ЧЕ-ГО...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1400

      Psih86 2 часа назад

      Кто-то сомневался в таком результате? Мне кажется всё очевидно. Пока эта легенда МЮ у руля, ничего они не выиграют серьёзного. Был отличный тренер свободный, Конте, но его просрали, не удивлюсь если ещё Тоттенхэм опередит МЮ в конце сезона ;)))

      2
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      Рейтинг: +38173

      Project Бабангида 2 часа назад

      в битве рыбака против физрука интриги обычно не возникает

      7
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      Рейтинг: +265

      lipatov32 2 часа назад

      Муму ХАХА!!! нах вы этого тренетишку держите! Лучше карика поставили бы уже! Хуже не будет хуже некуда!!! А этого гнома в ссылу, в Спартак!)))))

      1
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      Рейтинг: +1226

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      Бздец... Ожидаемый,в принципе.. Но всё же бзец,как обидно.. P.S. Сити с победой.

      3
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      Рейтинг: +2477

      Красногорск_Фан > Sedoi_Goblin 2 часа назад

      да от МЮ ждешь прорыва , а в результате там же. игровая модель лучше не становится. А МС как машина сделал свое дело и все.

      3
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      Рейтинг: +1226

      Sedoi_Goblin > Красногорск_Фан 1 час назад

      Может правы те кто говорит,что пора забыть пр эпоху САФа и двигаться дальше,придумать что-то свое,новое?? А мы все живем прошлым и ждем чуда в лице ОГС??

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