АПЛ. «Манчестер Сити» победил «МЮ» в дерби и поднялся на второе место

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
В 11-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2.
Оба мяча гости забили еще до перерыва – сначала был автогол Эрика Байи, а затем отличился Бернарду Силва.
«Сити» благодаря победе поднялся с третьего на второе место в таблице АПЛ, а «МЮ» остался на пятой строчке.
Англия. АПЛ. 11-й тур
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Байи, 7 (в свои ворота); 0:2 – Силва, 45.