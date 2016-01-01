АПЛ. «Манчестер Сити» победил «МЮ» в дерби и поднялся на второе место

В 11-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

Оба мяча гости забили еще до перерыва – сначала был автогол Эрика Байи, а затем отличился Бернарду Силва.

«Сити» благодаря победе поднялся с третьего на второе место в таблице АПЛ, а «МЮ» остался на пятой строчке.

Англия. АПЛ. 11-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Байи, 7 (в свои ворота); 0:2 – Силва, 45.

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