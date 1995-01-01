Главред France Football – о «Золотом мяче» Месси в 2021 году: «Полная чушь, никто не знает победителя»

Главный редактор France Football Паскаль Ферре опроверг информацию, согласно которой нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси уже уведомили о получении «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

«Это полная чушь, как и все то, что мы наблюдали в течение последних десяти дней. Большой блеф. Никто не знает победителя», – сказал Ферре.