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    Главред France Football – о «Золотом мяче» Месси в 2021 году: «Полная чушь, никто не знает победителя»

    Главный редактор France Football Паскаль Ферре опроверг информацию, согласно которой нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси уже уведомили о получении «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

    «Это полная чушь, как и все то, что мы наблюдали в течение последних десяти дней. Большой блеф. Никто не знает победителя», – сказал Ферре.

    • Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • В 2021 году аргентинец выиграл Кубок Испании и Кубок Америки.
    • Вручение награды состоится 29 ноября в Париже.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Actufoot

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nakib 17 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +514

      Damir07 46 минут назад

      Потому что это не будет заслуженная награда

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      Рейтинг: +514

      Damir07 47 минут назад

      Если Месси все таки возьмёт его то ЗМ не будет уже в серьёзном воспринимать

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