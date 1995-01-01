Главред France Football – о «Золотом мяче» Месси в 2021 году: «Полная чушь, никто не знает победителя»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Главный редактор France Football Паскаль Ферре опроверг информацию, согласно которой нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси уже уведомили о получении «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
«Это полная чушь, как и все то, что мы наблюдали в течение последних десяти дней. Большой блеф. Никто не знает победителя», – сказал Ферре.
- Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
- В 2021 году аргентинец выиграл Кубок Испании и Кубок Америки.
- Вручение награды состоится 29 ноября в Париже.