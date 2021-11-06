Гвардиола: «Роналду будет забивать голы и в 75 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение результативностью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Летом португалец мог оказаться в команде испанца.

«Роналду будет забивать голы всю жизнь, даже в 75 лет. Возможно, к тому моменту он завершит карьеру, но будет играть в футбол на барбекю и будет забивать.

Его приход в «Манчестер Юнайтед» – хорошо для АПЛ. Криштиану принадлежит «Юнайтед», а «Юнайтед» принадлежит Криштиану. Так есть в настоящем и, возможно, будет в будущем», – сказал Гвардиола.