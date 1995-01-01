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    Гвардиола: «Роналду будет забивать голы и в 75 лет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение результативностью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Летом португалец мог оказаться в команде испанца.

    «Роналду будет забивать голы всю жизнь, даже в 75 лет. Возможно, к тому моменту он завершит карьеру, но будет играть в футбол на барбекю и будет забивать.

    Его приход в «Манчестер Юнайтед» – хорошо для АПЛ. Криштиану принадлежит «Юнайтед», а «Юнайтед» принадлежит Криштиану. Так есть в настоящем и, возможно, будет в будущем», – сказал Гвардиола.

    • В 14:30 по Москве команды начнут очный матч АПЛ.
    • В текущем сезоне АПЛ Роналду не входит в топ-5 самых результативных игроков.
    • Роналду в этом году претендует на «Золотой мяч».

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    Источник: Sky Sports

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