Агент: «Клаудиньо счастлив в «Зените» и проведет здесь много лет»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о планах своего клиента выступать за петербургский клуб в ближайшие годы.

– Есть ли уже интерес от европейских клубов? И возможно ли, что Клаудиньо уйдет из «Зенита» в ближайшие год-два?

– Сразу скажу: Клаудиньо проведет в «Зените» много лет. В ближайшие три-четыре трансферных окна он никуда не уйдет. Он счастлив в Санкт-Петербурге.