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    Агент: «Клаудиньо счастлив в «Зените» и проведет здесь много лет»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о планах своего клиента выступать за петербургский клуб в ближайшие годы.

    – Есть ли уже интерес от европейских клубов? И возможно ли, что Клаудиньо уйдет из «Зенита» в ближайшие год-два?

    – Сразу скажу: Клаудиньо проведет в «Зените» много лет. В ближайшие три-четыре трансферных окна он никуда не уйдет. Он счастлив в Санкт-Петербурге.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.
    • За бразильца заплатили 12 миллионов евро.
    • В его активе 4 гола и 2 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14008

      KLIM777 1 час назад

      За 50 может уйти уже через год)

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      Рейтинг: +3527

      tarasofka 2 часа назад

      челси однажды уведёт, игрок как раз их плана. но зато зенит солидно обогатится.

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      Рейтинг: +12028

      житель СПб 2 часа назад

      Дурацкое слово "счастлив в клубе" - которое часто употребляют к игрокам в Европе и у нас. А потом они через полгода (или раньше!) уходят в другой клуб. Не надо бросаться такими словами! (Счастье). Я поверю, что счастлив Акинфеев в ЦСКА, были счастливы Аршавин, Денисов, Кержаков - в Зените. Или у нас неправильно переводят слова агента? И там другой смысл на самом деле?

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      Рейтинг: +6396

      nik55 > житель СПб 1 час назад

      счастье это когда много платят-----вот он и счастлив

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