Малком полностью восстановился от травмы в преддверии матча с «Ювентусом»

совпадение - не думаю) удачи российскому клубу..
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, оценил шансы своего клиента принять участие в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Малком полностью восстановился, поэтому сегодня есть шансы увидеть его на поле», – сказал агент.
- Бразилец в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 12 играх.
- «Ювентус» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.