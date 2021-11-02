Малком полностью восстановился от травмы в преддверии матча с «Ювентусом»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, оценил шансы своего клиента принять участие в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Малком полностью восстановился, поэтому сегодня есть шансы увидеть его на поле», – сказал агент.