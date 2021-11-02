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    Малком полностью восстановился от травмы в преддверии матча с «Ювентусом»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, оценил шансы своего клиента принять участие в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Малком полностью восстановился, поэтому сегодня есть шансы увидеть его на поле», – сказал агент.

    • Бразилец в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 12 играх.
    • «Ювентус» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1319

      PNZ1985 25 минут назад

      совпадение - не думаю) удачи российскому клубу..

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