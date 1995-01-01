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    Жемалетдинов – лучший игрок «Локомотива» в октябре

    Пресс-служба «Локомотива» назвала лучшего футболиста команды по итогам октября.

    Болельщики выбрали полузащитника Рифата Жемалетдинова, которого поддержали 27,9 процента проголосовавших.

    В топ-5 также вошли Алексис Бека-Бека (22,9%), Константин Марадишвили (19,6%), Дмитрий Баринов (16,3%) и Тин Едвай (13,3%).

    В прошлом месяце Жемалетдинов забил два гола в пяти матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2389

      Красногорск_Фан 32 минуты назад

      Не знаю как считают эти рейтинги, но в текущей команде с Жемалетдиновым и без абсолютно разные команды и результаты. Спасибо, что он есть.

      Едвая можно выделить за отдельные матчи и горящие глаза. Наш человек. Бека-бека за что лучший не понял, но очень порадовался что в конце последней игры у него тоже глаза горели. Глядишь и приживется.

      Ну и очень жаль, что Смолов притух.
      Впереди важные матчи. И в клумбе и в сборной

      1
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      Рейтинг: +21598

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Заметно прогрессирует, всё объективно.

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