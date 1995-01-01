Жемалетдинов – лучший игрок «Локомотива» в октябре

Не знаю как считают эти рейтинги, но в текущей команде с Жемалетдиновым и без абсолютно разные команды и результаты. Спасибо, что он есть.
Едвая можно выделить за отдельные матчи и горящие глаза. Наш человек. Бека-бека за что лучший не понял, но очень порадовался что в конце последней игры у него тоже глаза горели. Глядишь и приживется.
Ну и очень жаль, что Смолов притух.
Впереди важные матчи. И в клумбе и в сборной
Пресс-служба «Локомотива» назвала лучшего футболиста команды по итогам октября.
Болельщики выбрали полузащитника Рифата Жемалетдинова, которого поддержали 27,9 процента проголосовавших.
В топ-5 также вошли Алексис Бека-Бека (22,9%), Константин Марадишвили (19,6%), Дмитрий Баринов (16,3%) и Тин Едвай (13,3%).
В прошлом месяце Жемалетдинов забил два гола в пяти матчах.