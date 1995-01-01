Ларссон покинул тренерский штаб «Барселоны»

Хенрик Ларссон объявил об уходе из «Барселоны».

50-летний швед покинул тренерский штаб каталонской команды вслед за Рональдом Куманом, которого уволили на прошлой неделе.

«Я закончил работать здесь, и это, конечно, грустно. Но так случается в футболе. Мне больше нечего сказать», – заявил Ларссон.