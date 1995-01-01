Ларссон покинул тренерский штаб «Барселоны»

Ну,за скорую встречу с сыной..)
"В 2013 году легендарный шведский футболист сыграл два матча за клуб из низшего дивизиона "Хёгаборг". Его сын Джордан также выступал за этот клуб. В одном из матчей отец с сыном играли вместе на поле. Это случилось в концовке матча. Вместе они провели на поле около пятнадцати минут. Джордану тогда было всего 15 лет."
Хенрик Ларссон объявил об уходе из «Барселоны».
50-летний швед покинул тренерский штаб каталонской команды вслед за Рональдом Куманом, которого уволили на прошлой неделе.
«Я закончил работать здесь, и это, конечно, грустно. Но так случается в футболе. Мне больше нечего сказать», – заявил Ларссон.
- Будучи футболистом, экс-форвард выступал за «Барсу» с 2004 по 2006 год.
- В тренерский штаб команды Ларссон входил с августа 2020-го.