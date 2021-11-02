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    Месси пропустит матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет с «Лейпцигом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    34-летний аргентинец не попал в заявку команды на предстоящий матч из-за мышечных проблем и повреждения колена.

    Игру с «Лейпцигом» также пропустят Серхио Рамос, Леандро Паредес и Марко Верратти.

    • «Лейпциг» примет «ПСЖ» завтра, 3 ноября, в 23:00 мск.
    • Месси забил 3 гола в 3 матчах ЛЧ.
    • В чемпионате Франции у форварда нет результативных действий в 5 играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «ПСЖ»

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