Месси пропустит матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет с «Лейпцигом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

34-летний аргентинец не попал в заявку команды на предстоящий матч из-за мышечных проблем и повреждения колена.

Игру с «Лейпцигом» также пропустят Серхио Рамос, Леандро Паредес и Марко Верратти.

«Лейпциг» примет «ПСЖ» завтра, 3 ноября, в 23:00 мск.

Месси забил 3 гола в 3 матчах ЛЧ.

В чемпионате Франции у форварда нет результативных действий в 5 играх.