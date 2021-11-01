Барриос: «Зенит» показал, что готов играть на равных с «Ювентусом». Рассчитываем увезти очки из Турина»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Во вторник «Зениту» предстоит второй раз за две недели сыграть с «Ювентусом». С учетом того, как складывалась первая игра, есть предпосылки отобрать очки у лидера группы на его поле?

— «Юве» — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашней игре мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего.

Главное, этот матч показал — мы готовы играть на равных с такой командой, как «Юве». Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки.

Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней игре мы показали — у нас есть для этого силы и способности.