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    Барриос: «Зенит» показал, что готов играть на равных с «Ювентусом». Рассчитываем увезти очки из Турина»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    — Во вторник «Зениту» предстоит второй раз за две недели сыграть с «Ювентусом». С учетом того, как складывалась первая игра, есть предпосылки отобрать очки у лидера группы на его поле?

    — «Юве» — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашней игре мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего.

    Главное, этот матч показал — мы готовы играть на равных с такой командой, как «Юве». Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки.

    Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней игре мы показали — у нас есть для этого силы и способности.

    • «Зенит» сыграет с «Ювентусом» на выезде завтра, 2 ноября.
    • Начало матча – в 23:00 мск.
    • В 3-м туре «Ювентус» победил «Зенит» в Петербурге – 1:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11487

      Литейный4 22 минуты назад

      Дай то бог, дай то бог. Есть предчувствие как минимум на результативную ничью. Гыгыгы

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      Рейтинг: +8600

      Fusballer 32 минуты назад

      Надо не на равных играть, а лучше чем Юве. Нынешний Юве - днище!

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      Рейтинг: +11487

      Литейный4 > Fusballer 19 минут назад

      Это "днище" с Лукаку мокрого места не оставил бы от срамтака попадись он. Впрочем о чем я? Лига чемпионов и свиньи это нонсенс. Гыгыгы

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