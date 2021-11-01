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  • Барриос: «Зенит» показал, что готов играть на равных с «Ювентусом». Рассчитываем увезти очки из Турина»

Барриос: «Зенит» показал, что готов играть на равных с «Ювентусом». Рассчитываем увезти очки из Турина»

1 ноября 2021, 13:30
5

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Во вторник «Зениту» предстоит второй раз за две недели сыграть с «Ювентусом». С учетом того, как складывалась первая игра, есть предпосылки отобрать очки у лидера группы на его поле?

— «Юве» — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашней игре мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего.

Главное, этот матч показал — мы готовы играть на равных с такой командой, как «Юве». Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки.

Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней игре мы показали — у нас есть для этого силы и способности.

  • «Зенит» сыграет с «Ювентусом» на выезде завтра, 2 ноября.
  • Начало матча – в 23:00 мск.
  • В 3-м туре «Ювентус» победил «Зенит» в Петербурге – 1:0.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Барриос Вильмар
Комментарии (5)
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Fusballer
1635762766
Надо не на равных играть, а лучше чем Юве. Нынешний Юве - днище!
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алдан2014
1635770900
Спам тоже расчитывал.. только одного расчета мало
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алдан2014
1635771187
Просрут наши клубы евросезон в очередной раз,и упадут в надцатое место. Придется чемпиону Зине начинать ЛЧ с 1 квалификационного раунда. И в группе ЛЧ мы их не увидим. Пусть уже с равными играют в лиге конференций
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Ганнибал Лектор
1635771650
Удачи Зениту!
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