Глава «Уфы»: «Бюджет называть не буду, чтобы никого не смешить. Это сумма для команды ФНЛ»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансировании клуба.

«Бить в набат из-за финансовой ситуации в «Уфе» не стоит. Каждый раз, когда это необходимо, мы идем, объясняем. Ни разу не было такого, чтобы руководство Башкортостана нам и сотням тысяч болельщиков клуба не помогло.

Спасибо руководству, они не дадут погибнуть клубу. Конечно, хотелось бы развития, снова бороться за еврокубки, как это было несколько лет назад, а не за выживание.

Если мы вернемся к более устойчивой парадигме развития, если появится большой спонсор, о котором шла речь, то мы станем командой, которая вновь будет грозой авторитетов, которая будет претендовать на высокие места и попадание в еврокубки.

Пока нет даты, когда спонсор будет объявлен. Каждая корпорация – это как государство, где есть бюджет, обсуждения. Пока прошла встреча наверху, первые лица кивнули друг другу, что есть взаимный интерес. Дальше начинается рабочий процесс. Повторюсь, нас никто не бросает, нам помогают.

Бюджет «Уфы» называть не буду, чтобы никого не смешить. По-хорошему, это сумма для команды ФНЛ. При этом наш клуб является примером для других.

Надеемся, что в скором времени дела клуба наладятся, так как будет кратное увеличение стоимости ТВ-прав, другие спонсоры РПЛ тоже готовы платить больше.

Всe это серьезный процесс, и думаю, что через пару лет «Уфа» будет самостоятельно зарабатывать для участия в Премьер-лиге. Главное, сейчас не потерять темп развития, взятый за десять лет», – сказал Мурзагулов.