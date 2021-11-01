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  • Глава «Уфы»: «Бюджет называть не буду, чтобы никого не смешить. Это сумма для команды ФНЛ»

Глава «Уфы»: «Бюджет называть не буду, чтобы никого не смешить. Это сумма для команды ФНЛ»

1 ноября 2021, 12:46
4

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансировании клуба.

«Бить в набат из-за финансовой ситуации в «Уфе» не стоит. Каждый раз, когда это необходимо, мы идем, объясняем. Ни разу не было такого, чтобы руководство Башкортостана нам и сотням тысяч болельщиков клуба не помогло.

Спасибо руководству, они не дадут погибнуть клубу. Конечно, хотелось бы развития, снова бороться за еврокубки, как это было несколько лет назад, а не за выживание.

Если мы вернемся к более устойчивой парадигме развития, если появится большой спонсор, о котором шла речь, то мы станем командой, которая вновь будет грозой авторитетов, которая будет претендовать на высокие места и попадание в еврокубки.

Пока нет даты, когда спонсор будет объявлен. Каждая корпорация – это как государство, где есть бюджет, обсуждения. Пока прошла встреча наверху, первые лица кивнули друг другу, что есть взаимный интерес. Дальше начинается рабочий процесс. Повторюсь, нас никто не бросает, нам помогают.

Бюджет «Уфы» называть не буду, чтобы никого не смешить. По-хорошему, это сумма для команды ФНЛ. При этом наш клуб является примером для других.

Надеемся, что в скором времени дела клуба наладятся, так как будет кратное увеличение стоимости ТВ-прав, другие спонсоры РПЛ тоже готовы платить больше.

Всe это серьезный процесс, и думаю, что через пару лет «Уфа» будет самостоятельно зарабатывать для участия в Премьер-лиге. Главное, сейчас не потерять темп развития, взятый за десять лет», – сказал Мурзагулов.

  • «Уфа» набрала 13 очков в 13 турах сезона РПЛ.
  • Башкирцы идут на 13-м месте в таблице лиги.
  • Более 78% голов команды в текущем чемпионате забил Гамид Агаларов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (4)
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Vitaga
1635760499
в региональных клубах так и происходит- глава региона приказом назначает спонсора) и вроде как и не бюджетные деньги
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Блямба
1635763146
" к более устойчивой парадигме развития".. Знакомая парадигма. Шамиль с Остоном... " Слышь, Доцент, мы сейчас с Хмырем на базарчик сбегаем? - Нет. Вместе пойдем."
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Storm13
1635778341
Умерьте свои аппетиты. Что футболёры, что обслуга, тем паче администраторы и менагеры, вы есть дармоеды, бездельники и тунеядцы. Может вы действительно считаете себя рабочими людьми, которые не зря едят свой хлеб? Что вы полезного производите для общества, культурно-массовое зрелище под названием игра в футбол? Футбол это хобби, увлечение, любимое занятие на досуге, которое превратили в бизнес. Снизьте себе зарплаты, живите как многие рабочие люди на 30-40 т.рублей в месяц и не нойте, что мало денег. Говоря простым рабочим, пролетарским языком, зажрались вы буржуи, мочить вас пора в сортире, как говорит ваш любимый президент.
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Ганнибал Лектор
1635786044
Зимой уйдет Агаларов и вы по праву станете командой ФНЛ.
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