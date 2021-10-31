Тухель после матча с «Ньюкаслом» сравнил Джеймса с лошадью

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на дубль правого защитника Риса Джеймса в матче десятого тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:0). Немец сравнил игрока с лошадью.

«С Рисом абсолютно не надо тренировать удары. Он бьет как лошадь!» – считает Тухель.

Джеймс – уроженец Лондона и воспитанник «Челси».

Сейчас игрок стоит 45 миллионов евро.

«Челси» лидирует в АПЛ.

Защитник «Челси» Джеймс в матче с «Ньюкаслом» больше был на чужой половине, чем на своей. Он оформил дубль