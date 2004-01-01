Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Примера. «Реал» благодаря дублю Винисиуса победил «Эльче» и вышел в лидеры

    В 12-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.

    Три очка мадридцам принес дубль Винисиуса Жуниора. У хозяев поля забил Пере Милла.

    Благодаря победе «Реал» поднялся на первое место в таблице Примеры. «Эльче», который с 63-й минуты играл вдесятером, идет 15-м.

    Испания. Примера. 12-й тур

    Эльче – Реал – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Винисиус, 22; 0:2 – Винисиус, 73; 1:2 – Милла, 86.

    Удаление: Гути, 63 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3682

      FENIX-SL 2 часа назад

      ну где опять ненавистники Винисиуса называющие его бегунком?

      когда Папа Карло перестанет выпускать стариков в единой обойме
      то что не пропустили в первом тайме - везение
      а концовка это следствие появления Азара сраного

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90673
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru