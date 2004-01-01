Примера. «Реал» благодаря дублю Винисиуса победил «Эльче» и вышел в лидеры

В 12-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.

Три очка мадридцам принес дубль Винисиуса Жуниора. У хозяев поля забил Пере Милла.

Благодаря победе «Реал» поднялся на первое место в таблице Примеры. «Эльче», который с 63-й минуты играл вдесятером, идет 15-м.

Испания. Примера. 12-й тур

Эльче – Реал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Винисиус, 22; 0:2 – Винисиус, 73; 1:2 – Милла, 86.

Удаление: Гути, 63 – нет.

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