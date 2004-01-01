Примера. «Реал» благодаря дублю Винисиуса победил «Эльче» и вышел в лидеры

ну где опять ненавистники Винисиуса называющие его бегунком?
когда Папа Карло перестанет выпускать стариков в единой обойме
то что не пропустили в первом тайме - везение
а концовка это следствие появления Азара сраного
В 12-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.
Три очка мадридцам принес дубль Винисиуса Жуниора. У хозяев поля забил Пере Милла.
Благодаря победе «Реал» поднялся на первое место в таблице Примеры. «Эльче», который с 63-й минуты играл вдесятером, идет 15-м.
Испания. Примера. 12-й тур
Голы: 0:1 – Винисиус, 22; 0:2 – Винисиус, 73; 1:2 – Милла, 86.
Удаление: Гути, 63 – нет.