Бакаев, Хвича и Онугха – в старте «Рубина»; у ЦСКА сыграют Эджуке, Чалов и Заболотный

64 минута: судья прямым текстом сказал Заболотному, что не хочет его удалять, хотя формальные основания для этого при желании мог бы сейчас найти! (Я с судьей сейчас согласен). Это однозначно подтверждает, что Гинер не спит!
Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 13-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.
- Встреча пройдет на «Ак Барс Арене».
- Начало матча – в 14:00 мск.
- «Рубин» идет на 9-м месте в таблице РПЛ, ЦСКА – на 3-м.