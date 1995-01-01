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    Бакаев, Хвича и Онугха – в старте «Рубина»; у ЦСКА сыграют Эджуке, Чалов и Заболотный

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 13-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.

    • Встреча пройдет на «Ак Барс Арене».
    • Начало матча – в 14:00 мск.
    • «Рубин» идет на 9-м месте в таблице РПЛ, ЦСКА – на 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11831

      житель СПб 21 минуту назад

      64 минута: судья прямым текстом сказал Заболотному, что не хочет его удалять, хотя формальные основания для этого при желании мог бы сейчас найти! (Я с судьей сейчас согласен). Это однозначно подтверждает, что Гинер не спит!

      0
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      Рейтинг: +1390

      Блямба 1 час назад

      Вот и встретились..Лёня с Алёшей.
      А на сердце-такая тоска..
      Посидели-бы,блин,по-хорошему...
      Но нельзя.Ведь "Рубин"- "ЦСКА"..

      ----------------
      Удачи обоим!

      3
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      Рейтинг: +11831

      житель СПб 1 час назад

      Я вообще не удивлюсь, если будет ничья: чтобы никому не было обидно.

      0
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      Рейтинг: +11831

      житель СПб 1 час назад

      Посмотрим!

      0
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      Рейтинг: +12626

      ilichkadr 2 часа назад

      Кони сегодня обыграют Рубин, к бабке не ходи.

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