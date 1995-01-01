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    У «Зенита» восемь домашних побед подряд над командами из Москвы

    В 13-м туре чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Динамо» со счетом 4:1.

    Команда Сергея Семака одержала восьмую домашнюю победу подряд над московскими клубами.

    Ранее петербуржцы трижды обыграли на своем поле «Спартак», дважды – ЦСКА, по разу – «Динамо» и «Локомотив».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ в 6-очковым преимуществом над конкурентами.
    • В прошлом туре команда разгромила «Спартак» со счетом 7:1.
    • Петербуржцы становились чемпионами России 3 сезона подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +519

      Борисыч1 1 час назад

      А что только домашние победы считают? Наверное потому, что на выездах жидко получается? А очки-то одинаково считают там и там.

      0
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      Рейтинг: +11407

      Литейный4 2 часа назад

      Питерский удав и очередной московский кролик. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3333

      tarasofka 2 часа назад

      https://www.youtube.com/watch?v=W1oU9sClv0E

      смотреть с 15:30 до 16:30. гы-гы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Конопляных дел мастер 2 часа назад

      Москвичи хорошо очки приносят Зениту.)))))))

      4
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      Рейтинг: +11407

      Литейный4 > Конопляных дел мастер 2 часа назад

      Срамтак вообще стал поставщиком очков для Зенита. Мазутный проект уже 10 лет фарм- клуб Зенита. Ну и конечно стыдно за свиней. Гыгыгы

      4
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