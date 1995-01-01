У «Зенита» восемь домашних побед подряд над командами из Москвы

А что только домашние победы считают? Наверное потому, что на выездах жидко получается? А очки-то одинаково считают там и там.
В 13-м туре чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Динамо» со счетом 4:1.
Команда Сергея Семака одержала восьмую домашнюю победу подряд над московскими клубами.
Ранее петербуржцы трижды обыграли на своем поле «Спартак», дважды – ЦСКА, по разу – «Динамо» и «Локомотив».
- «Зенит» лидирует в РПЛ в 6-очковым преимуществом над конкурентами.
- В прошлом туре команда разгромила «Спартак» со счетом 7:1.
- Петербуржцы становились чемпионами России 3 сезона подряд.