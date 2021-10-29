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    Фомин сравнял счет в матче с «Зенитом». У игрока в карьере 21 реализованный пенальти из 21

    В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». На восьмой минуте хозяев вывел вперед полузащитник Клаудиньо.

    Бразилец забил во втором матче подряд. На прошлой неделе он поучаствовал в разгроме «Спартака» (7:1).

    На 56-й минуте с пенальти счет сравнял полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. У него в карьере 21 реализованный 11-метровый из 21.

    • Клаудиньо куплен летом у «Брагантино».
    • «Зенит» в случае победы оторвется от 2-го места на 6 очков.
    • «Динамо» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2014 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13995

      paracetamol 1 секунду назад

      Пенальти был липовый, Карась придумал. Но это ментярнику не помогло!

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      Рейтинг: +1231

      ab15488 47 минут назад

      Зенит плохо выходит из под прессинга, много неточных передач. Перед Юве тревожно

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      Рейтинг: +5427

      sochi-2013 1 час назад

      Стойкое ощущение, что мастера играют с очень хорошей командой, но ..... из ДЮСШа.

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      Рейтинг: +9839

      alex1951 1 час назад

      Карасев......На то и Зенит ,что б Карась не дремал......
      Пипец....после 1-3 интерес потух..... без комментариев.....

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      Рейтинг: +247

      Guinnesss 1 час назад

      Динамо даёт бой, молодцы. Не то что мясные соски.

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      Рейтинг: +2058

      Радио1000шумеров > Guinnesss 59 минут назад

      Динамо даёт, только не бой...

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