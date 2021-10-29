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  • Фомин сравнял счет в матче с «Зенитом». У игрока в карьере 21 реализованный пенальти из 21

Фомин сравнял счет в матче с «Зенитом». У игрока в карьере 21 реализованный пенальти из 21

29 октября 2021, 20:23
5

В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». На восьмой минуте хозяев вывел вперед полузащитник Клаудиньо.

Бразилец забил во втором матче подряд. На прошлой неделе он поучаствовал в разгроме «Спартака» (7:1).

На 56-й минуте с пенальти счет сравнял полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. У него в карьере 21 реализованный 11-метровый из 21.

  • Клаудиньо куплен летом у «Брагантино».
  • «Зенит» в случае победы оторвется от 2-го места на 6 очков.
  • «Динамо» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2014 года.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Динамо Клаудиньо
Комментарии (5)
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Guinnesss
1635528399
Динамо даёт бой, молодцы. Не то что мясные соски.
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alex1951
1635528905
Карасев......На то и Зенит ,что б Карась не дремал...... Пипец....после 1-3 интерес потух..... без комментариев.....
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sochi-2013
1635528993
Стойкое ощущение, что мастера играют с очень хорошей командой, но ..... из ДЮСШа.
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ab15488
1635530166
Зенит плохо выходит из под прессинга, много неточных передач. Перед Юве тревожно
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paracetamol
1635533026
Пенальти был липовый, Карась придумал. Но это ментярнику не помогло!
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