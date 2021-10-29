Фомин сравнял счет в матче с «Зенитом». У игрока в карьере 21 реализованный пенальти из 21

Пенальти был липовый, Карась придумал. Но это ментярнику не помогло!
В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». На восьмой минуте хозяев вывел вперед полузащитник Клаудиньо.
Бразилец забил во втором матче подряд. На прошлой неделе он поучаствовал в разгроме «Спартака» (7:1).
На 56-й минуте с пенальти счет сравнял полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. У него в карьере 21 реализованный 11-метровый из 21.
- Клаудиньо куплен летом у «Брагантино».
- «Зенит» в случае победы оторвется от 2-го места на 6 очков.
- «Динамо» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2014 года.
56’ Даня Фомин хладнокровно укладывает мяч в правый нижний угол!ПО-БЕЖ-ДАТЬ! #ДинамоМосква #ЗенитДинамо pic.twitter.com/PNj9JGM83H— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 29, 2021