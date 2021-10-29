Фомин сравнял счет в матче с «Зенитом». У игрока в карьере 21 реализованный пенальти из 21

В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». На восьмой минуте хозяев вывел вперед полузащитник Клаудиньо.

Бразилец забил во втором матче подряд. На прошлой неделе он поучаствовал в разгроме «Спартака» (7:1).

На 56-й минуте с пенальти счет сравнял полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. У него в карьере 21 реализованный 11-метровый из 21.