ТАСС: «Газпром» выделит более 400 миллионов рублей на финансирование «Томи» в 2022 году

Компания «Газпром» продолжит спонсировать «Томь» в 2022 году.

По информации ТАСС, в следующем году на финансирование томского клуба будет выделено более 400 миллионов рублей.

«Как президент футбольного клуба «Томь», могу порадовать команду и болельщиков: «Газпром» продолжит поддержку «Томи». Надеюсь, нас будет радовать результатами и команда», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.