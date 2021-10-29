ТАСС: «Газпром» выделит более 400 миллионов рублей на финансирование «Томи» в 2022 году

Компания «Газпром» продолжит спонсировать «Томь» в 2022 году.
По информации ТАСС, в следующем году на финансирование томского клуба будет выделено более 400 миллионов рублей.
«Как президент футбольного клуба «Томь», могу порадовать команду и болельщиков: «Газпром» продолжит поддержку «Томи». Надеюсь, нас будет радовать результатами и команда», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
- «Томь» набрала 25 очков в 19 турах текущего розыгрыша ФНЛ.
- Команда идет на 12-м месте в таблице первенства.
Источник: ТАСС