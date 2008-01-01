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    ТАСС: «Газпром» выделит более 400 миллионов рублей на финансирование «Томи» в 2022 году

    Компания «Газпром» продолжит спонсировать «Томь» в 2022 году.

    По информации ТАСС, в следующем году на финансирование томского клуба будет выделено более 400 миллионов рублей.

    «Как президент футбольного клуба «Томь», могу порадовать команду и болельщиков: «Газпром» продолжит поддержку «Томи». Надеюсь, нас будет радовать результатами и команда», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

    • «Томь» набрала 25 очков в 19 турах текущего розыгрыша ФНЛ.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице первенства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1317

      Блямба 17 минут назад

      Ко Дню народного единства..
      Браво,Бомба!
      Красные слёзы и белые слюни гарантированы.
      Не испачкаться-бы.

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