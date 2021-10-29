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  • ТАСС: «Газпром» выделит более 400 миллионов рублей на финансирование «Томи» в 2022 году

ТАСС: «Газпром» выделит более 400 миллионов рублей на финансирование «Томи» в 2022 году

29 октября 2021, 15:57
4

Компания «Газпром» продолжит спонсировать «Томь» в 2022 году.

По информации ТАСС, в следующем году на финансирование томского клуба будет выделено более 400 миллионов рублей.

«Как президент футбольного клуба «Томь», могу порадовать команду и болельщиков: «Газпром» продолжит поддержку «Томи». Надеюсь, нас будет радовать результатами и команда», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

  • «Томь» набрала 25 очков в 19 турах текущего розыгрыша ФНЛ.
  • Команда идет на 12-м месте в таблице первенства.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Томь
Комментарии (4)
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Блямба
1635512702
Ко Дню народного единства.. Браво,Бомба! Красные слёзы и белые слюни гарантированы. Не испачкаться-бы.
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R_a_i_n
1635513989
Скоро половина чемпионата будут бастардами Зенита... Стыдно за Зенит)))
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Ловкий Бубен
1635517932
Спартаку помогите, спасать нужно
Ответить
Hektor 84
1635525795
Еще один фарм
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