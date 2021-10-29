«Фиорентина» опровергла информацию об уходе Кокорина в аренду зимой

Что случилось? Он пригрозил огреть стулом? ))
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию о желании клуба отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно.
«Появившаяся информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности», – сообщил Праде.
- Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
- Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
- Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
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