«Фиорентина» опровергла информацию об уходе Кокорина в аренду зимой

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию о желании клуба отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно.

«Появившаяся информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности», – сообщил Праде.