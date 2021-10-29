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    «Фиорентина» опровергла информацию об уходе Кокорина в аренду зимой

    Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию о желании клуба отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно.

    «Появившаяся информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности», – сообщил Праде.

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
    • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      Enter2006 4 минуты назад

      Что случилось? Он пригрозил огреть стулом? ))

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