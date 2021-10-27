Лучший бомбардир ФНЛ Юшин: «Конечно, хочу вернуться в «Спартак»

Форвард «Нефтехимика» Александр Юшин рассчитывает вернуться в «Спартак». Сейчас игрок лидирует в списке бомбардиров сезона ФНЛ (15 мячей).

«Знакомые семьи отдали своих детей в школу «Спартака». Мои захотели пойти по тому же пути – привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и «Нефтехимик». Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке». Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.

Из школы делали академию с интернатом. Тогда начали набирать иногородних ребят. Я попал под эту реформу и ушел из «Спартака» – просто не был сильнее сверстников.

А потом дал себе установку: все равно вернусь, чтобы закончить академию, как и хотел изначально. И я это сделал.

В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочется ли вернуться? Конечно. Слежу за командой, переживаю», – сказал Юшин.