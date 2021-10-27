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    Лучший бомбардир ФНЛ Юшин: «Конечно, хочу вернуться в «Спартак»

    Форвард «Нефтехимика» Александр Юшин рассчитывает вернуться в «Спартак». Сейчас игрок лидирует в списке бомбардиров сезона ФНЛ (15 мячей).

    «Знакомые семьи отдали своих детей в школу «Спартака». Мои захотели пойти по тому же пути – привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и «Нефтехимик». Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке». Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.

    Из школы делали академию с интернатом. Тогда начали набирать иногородних ребят. Я попал под эту реформу и ушел из «Спартака» – просто не был сильнее сверстников.

    А потом дал себе установку: все равно вернусь, чтобы закончить академию, как и хотел изначально. И я это сделал.

    В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочется ли вернуться? Конечно. Слежу за командой, переживаю», – сказал Юшин.

    • 26-летний игрок стоит 350 тысяч евро.
    • Юшин родился в Москве и с 2009 по 2014 год был в академии «Спартака».
    • У игрока есть опыт выступления за рубежом: «Улисс» (Армения), «Белшина» (Белоруссия).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: -33

      фксм85 2 минуты назад

      У тебя скоро появится шанс проявить себя в очных встречах Нефтехимика со Спартаком в ФНЛ...

      0
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      Рейтинг: +286

      haxxproxx 8 минут назад

      Паренёк, не ломай себе карьеру и репутацию. В Москве есть куча других хороших команд.

      0
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      Рейтинг: +392

      alefreddy 11 минут назад

      нужны чтобы не зазнавались

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10669

      Cleaner 1 час назад

      Спартаку бомбардиры НЕ НУЖНЫ! У Спартака в составе есть Соболев!!!..)))

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