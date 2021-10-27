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  • Лучший бомбардир ФНЛ Юшин: «Конечно, хочу вернуться в «Спартак»

Лучший бомбардир ФНЛ Юшин: «Конечно, хочу вернуться в «Спартак»

27 октября 2021, 12:45
9

Форвард «Нефтехимика» Александр Юшин рассчитывает вернуться в «Спартак». Сейчас игрок лидирует в списке бомбардиров сезона ФНЛ (15 мячей).

«Знакомые семьи отдали своих детей в школу «Спартака». Мои захотели пойти по тому же пути – привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и «Нефтехимик». Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке». Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.

Из школы делали академию с интернатом. Тогда начали набирать иногородних ребят. Я попал под эту реформу и ушел из «Спартака» – просто не был сильнее сверстников.

А потом дал себе установку: все равно вернусь, чтобы закончить академию, как и хотел изначально. И я это сделал.

В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Хочется ли вернуться? Конечно. Слежу за командой, переживаю», – сказал Юшин.

  • 26-летний игрок стоит 350 тысяч евро.
  • Юшин родился в Москве и с 2009 по 2014 год был в академии «Спартака».
  • У игрока есть опыт выступления за рубежом: «Улисс» (Армения), «Белшина» (Белоруссия).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Нефтехимик Юшин Александр
Комментарии (9)
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alefreddy
1635336845
нужны чтобы не зазнавались
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haxxproxx
1635337012
Паренёк, не ломай себе карьеру и репутацию. В Москве есть куча других хороших команд.
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фксм85
1635337351
У тебя скоро появится шанс проявить себя в очных встречах Нефтехимика со Спартаком в ФНЛ...
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alefreddy
1635337712
может внесет свежий дух богатым партнерам
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алдан2014
1635338440
Наша селекция прошляпила всё,что можно. Ну почему этого забивного парня не взять? Тем более,что он вингер. Всяко дешевле последних заграничных непонятных приобретений. В ФНЛ им в падлу заглядывать,зазорно. Нужно уже Зарему ставить на селекцию,она хоть и дама взбалмошная,но в чуйке ей не откажешь
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vladimir-7
1635349942
Договаривайся с Федуном об обмене тебя на Соболева.
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