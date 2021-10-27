Ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не забил в 2021 году на «Олд Траффорд» в АПЛ больше Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в течение 2021 года забил на стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» в рамках АПЛ четыре гола. Ни один футболист манчестерцев не забил больше.

Столько же, четыре мяча, на «Олд Траффорд» в 2021 году забили в АПЛ Антони Марсьяль, Эдинсон Кавани и Маркус Рэшфорд.