Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Уткин: «Договорился с Okko. В воскресенье приду на дерби «Сосьедад» – «Атлетик»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментирует матч 12-го тура Примеры «Реал Сосьедад»«Атлетик».

    «Я договорился о сотрудничестве с Оkkо. В ближайшее воскресенье приду на дерби басков, «Сосьедад» – «Атлетик», к Тeме Борисову. Матч будет в 23:00.

    Upd. Все, что Оkko сочтет нужным мне заплатить в рамках нашего сотрудничества, будет перечислено в Фонд Ройзмана для детей, больных СМА.

    В ознаменование нашего согласия с Okko я уже перевел, сколько мог, там актуальные сборы. Поддержите!» – написал Уткин в телеграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +716

      OBOLEV 37 минут назад

      Уткин может быть любым, но к нему нельзя относить равнодушно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Маладец Вася. Тибя очинь интиресна слушать. Я в маскве спецальна хадил в спортбар штобы паслушать в жывую тваи камин каминтарии. Мне панравилась

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90580
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru