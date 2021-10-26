Уткин: «Договорился с Okko. В воскресенье приду на дерби «Сосьедад» – «Атлетик»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментирует матч 12-го тура Примеры «Реал Сосьедад» – «Атлетик».

«Я договорился о сотрудничестве с Оkkо. В ближайшее воскресенье приду на дерби басков, «Сосьедад» – «Атлетик», к Тeме Борисову. Матч будет в 23:00.

Upd. Все, что Оkko сочтет нужным мне заплатить в рамках нашего сотрудничества, будет перечислено в Фонд Ройзмана для детей, больных СМА.

В ознаменование нашего согласия с Okko я уже перевел, сколько мог, там актуальные сборы. Поддержите!» – написал Уткин в телеграме.