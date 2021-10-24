Фанаты «Барселоны» атаковали машину Кумана после поражения от «Реала»

В десятом туре чемпионата Испании «Барселона» дома проиграла «Реалу» со счетом 1:2.
После матча автомобиль главного тренера каталонской команды Рональда Кумана был атакован фанатами.
Клуб подтвердил факт инцидента и осудил поведение болельщиков.
- «Барса» идет на 9-м месте в Примере.
- Куман тренирует команду с 2020 года.
- Его контракт истекает следующим летом.
Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto— Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021
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