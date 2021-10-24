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    Фанаты «Барселоны» атаковали машину Кумана после поражения от «Реала»

    В десятом туре чемпионата Испании «Барселона» дома проиграла «Реалу» со счетом 1:2.

    После матча автомобиль главного тренера каталонской команды Рональда Кумана был атакован фанатами.

    Клуб подтвердил факт инцидента и осудил поведение болельщиков.

    • «Барса» идет на 9-м месте в Примере.
    • Куман тренирует команду с 2020 года.
    • Его контракт истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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