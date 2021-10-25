Джикия – после разгрома от «Зенита»: «Полностью провалили игру, виноваты все»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

Москвичи проиграли со счетом 1:7.

Это самое самое крупное поражение в истории команды в чемпионате.

«Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! Да, могли избежать, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном, семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все.

Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли сегодня нас поддержать, такой результат неприемлем для «Спартака».

Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор, который пройдет в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», – сказал Джикия.