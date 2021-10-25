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  • Джикия – после разгрома от «Зенита»: «Полностью провалили игру, виноваты все»

Джикия – после разгрома от «Зенита»: «Полностью провалили игру, виноваты все»

25 октября 2021, 00:22
37

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Москвичи проиграли со счетом 1:7.
  • Это самое самое крупное поражение в истории команды в чемпионате.

«Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! Да, могли избежать, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном, семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все.

Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли сегодня нас поддержать, такой результат неприемлем для «Спартака».

Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор, который пройдет в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», – сказал Джикия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джикия Георгий
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ySS
1635110855
Не, вы не игру провалили, а опозорились. В музее должна висеть ваша общая с руём и федуном фотка. Не только героев надо помнить
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Guinnesss
1635120996
А мне игра понравилась, жаль не восемь)))))
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Axe111
1635132740
Пора уже признать свою полную проф несостоятельность и ИДТИ НА ЗАВОД!!!!!!!!
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Play
1635133600
Эти заявления уже входят в привычку
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Кинстифа
1635136928
Ваши пустые слова ничего не значат.. Вас только бабки волнуют. и плевать Вам на остальное.. Вы просто зажравшиеся коты, которые за счет агентов хотят бабла побольше выбить за свою посредственную игру.... Вы Мутко должны на руках носить. за то что он Вас незаслуженными миллионерами сделал!
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Мортус
1635142758
У рассказова надо учиться отмазываться. Не убил, не предал, ну и идите все лесом. Все равно в состав поставят.
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JTherry
1635144111
"после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор..." ...а почему не - до начала матча? чем вы занимались перед матчем, готовились ли вообще к матчу в Питере, пустозвоны...
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zigbert
1635147197
Только победы Спартака могут искупить вашу вину.
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NewLife
1635150120
А г-н Федун ничего не хочет болельщикам сказать ? Говорливая Зарема тоже как то притихла.
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serppion
1635152151
Раньше, бывало, не складывалась игра у Спартака. Но во встрече с принципиальным соперником спартачи не лажали. Собирались, показывали характер и... драли! А сейчас? По-настоящему и игроков-то нету, за которых поболеть можно. Федун со своей бабой просто осточертели. Антоху жалко - один в поле не воин.
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