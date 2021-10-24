Пике: «Точно закончу карьеру в «Барселоне». Уйду, когда увижу, что уже не так важен»

Правильно Жерар, уйти надо вовремя. Много славных побед одержала Барселона при его участии.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике заверил, что больше не будет выступать за другие клубы. Игроку 34 года.
«Точно закончу карьеру в «Барселоне». Уйду тогда, когда увижу, что уже не так важен, как раньше. Не хочу заканчивать карьеру футболистом запаса. Просидеть целый год в запасе – такого не хочу», – сказал Пике.
- Игрок – уроженец Барселоны и воспитанник местного клуба.
- С 2004 по 2008 год Пике был в «Манчестер Юнайтед».
- С «Барселоной» Пике трижды брал Лигу чемпионов.