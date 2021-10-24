Пике: «Точно закончу карьеру в «Барселоне». Уйду, когда увижу, что уже не так важен»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заверил, что больше не будет выступать за другие клубы. Игроку 34 года.

«Точно закончу карьеру в «Барселоне». Уйду тогда, когда увижу, что уже не так важен, как раньше. Не хочу заканчивать карьеру футболистом запаса. Просидеть целый год в запасе – такого не хочу», – сказал Пике.