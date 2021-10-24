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    Пике: «Точно закончу карьеру в «Барселоне». Уйду, когда увижу, что уже не так важен»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике заверил, что больше не будет выступать за другие клубы. Игроку 34 года.

    «Точно закончу карьеру в «Барселоне». Уйду тогда, когда увижу, что уже не так важен, как раньше. Не хочу заканчивать карьеру футболистом запаса. Просидеть целый год в запасе – такого не хочу», – сказал Пике.

    • Игрок – уроженец Барселоны и воспитанник местного клуба.
    • С 2004 по 2008 год Пике был в «Манчестер Юнайтед».
    • С «Барселоной» Пике трижды брал Лигу чемпионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +90520

      zigbert 7 минут назад

      Правильно Жерар, уйти надо вовремя. Много славных побед одержала Барселона при его участии.

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      Рейтинг: +1476

      serglider 2 часа назад

      Да, уже пора! Перетрубация в Барсе года на 2-3 при условии, что руководство клуба, тренер и игроки будут одной командой, как например та же Бавария, которую не хило так лихорадило, но... пришел вменяемый тренер, которому доверяет руководство и слушаются игроки и дело пошло! Немецкая машина с нова стала европейским топ-клубом. А с Барсой все как-то не складывается, в команде нет искры и того азарта борьбы... Чего еще ждать в свои 34, в команде потерявшую свой стиль игры?

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