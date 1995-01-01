Березуцкий – о борьбе за чемпионство: «У ЦСКА очень большие амбиции»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что его команда намерена бороться за чемпионский титул РПЛ уже в этом сезоне.

«Надеемся ли на чемпионство в этом сезоне? У ЦСКА очень большие амбиции, задача на сезон всегда одинаковая.

Иногда это достигать легче, иногда тяжелее. Но задача всегда самая высокая», – сказал Березуцкий.