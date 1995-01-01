Березуцкий – о борьбе за чемпионство: «У ЦСКА очень большие амбиции»

Амбиции может и большие, а вот с игрой тоже большие проблемы,крылышки играли на много лучше и интереснее, просто у молодежи опыта не хватило реализовать свои моменты а кони на данный момент самая фартовая команда в рпл,два момента три гола.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что его команда намерена бороться за чемпионский титул РПЛ уже в этом сезоне.
«Надеемся ли на чемпионство в этом сезоне? У ЦСКА очень большие амбиции, задача на сезон всегда одинаковая.
Иногда это достигать легче, иногда тяжелее. Но задача всегда самая высокая», – сказал Березуцкий.
- ЦСКА набрал 23 очка в 12 турах РПЛ.
- Команда идет на 3-м месте в таблице.
- Москвичи не становились чемпионами с 2016 года.