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    Березуцкий – о борьбе за чемпионство: «У ЦСКА очень большие амбиции»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что его команда намерена бороться за чемпионский титул РПЛ уже в этом сезоне.

    «Надеемся ли на чемпионство в этом сезоне? У ЦСКА очень большие амбиции, задача на сезон всегда одинаковая.

    Иногда это достигать легче, иногда тяжелее. Но задача всегда самая высокая», – сказал Березуцкий.

    • ЦСКА набрал 23 очка в 12 турах РПЛ.
    • Команда идет на 3-м месте в таблице.
    • Москвичи не становились чемпионами с 2016 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      Zloikaksobaka 10 минут назад

      Амбиции может и большие, а вот с игрой тоже большие проблемы,крылышки играли на много лучше и интереснее, просто у молодежи опыта не хватило реализовать свои моменты а кони на данный момент самая фартовая команда в рпл,два момента три гола.

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      Рейтинг: +814

      vovan55 1 час назад

      м-да...ну хорошо что есть цель...

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