Диас из «Порту» интересен «Реалу», «Баварии», «Челси» и «Ньюкаслу»

Вингер «Порту» Луис Диас может в скором времени сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, четыре клуба уже сделали запрос о возможном трансфере колумбийца – это «Реал», «Бавария», «Челси» и «Ньюкасл».

Сумма отступных в контракте игрока составляет 80 миллионов евро.