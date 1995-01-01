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    Диас из «Порту» интересен «Реалу», «Баварии», «Челси» и «Ньюкаслу»

    Вингер «Порту» Луис Диас может в скором времени сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.

    По информации источника, четыре клуба уже сделали запрос о возможном трансфере колумбийца – это «Реал», «Бавария», «Челси» и «Ньюкасл».

    Сумма отступных в контракте игрока составляет 80 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Диас забил 7 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Летом 2019 года «Зенит» пытался купить футболиста, но тот выбрал «Порту».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3547

      serppion 6 минут назад

      Может, и Бздюбу кто-нибудь пристроит? С Кокошей ведь прокатило... Наш футбол только чище становится.

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