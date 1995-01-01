Диас из «Порту» интересен «Реалу», «Баварии», «Челси» и «Ньюкаслу»

Может, и Бздюбу кто-нибудь пристроит? С Кокошей ведь прокатило... Наш футбол только чище становится.
Вингер «Порту» Луис Диас может в скором времени сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, четыре клуба уже сделали запрос о возможном трансфере колумбийца – это «Реал», «Бавария», «Челси» и «Ньюкасл».
Сумма отступных в контракте игрока составляет 80 миллионов евро.
- В текущем сезоне Диас забил 7 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- Летом 2019 года «Зенит» пытался купить футболиста, но тот выбрал «Порту».