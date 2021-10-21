Лучший бомбардир РПЛ Агаларов тренируется по индивидуальной программе

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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов восстановился после повреждения, полученного в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
21-летний футболист тренируется по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба.
- Футболист травмировался в результате столкновения с защитником «Краснодара» Кайо.
- Из-за повреждения он покидал поле на носилках.
- Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.
Хорошие новостиГамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе pic.twitter.com/xIdppzEBsg— ФК УФА (@UfaFc) October 21, 2021