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    Sky Sports: большинство стран Евросоюза выступили против Суперлиги

    Европейские страны выступили против проекта Суперлиги.

    По информации Sky Sports, 16 из 27 стран Евросоюза отправили соответствующее письмо в Суд Европейского союза. Его представители изучают, могут ли УЕФА и ФИФА иметь право на полный контроль над мировым футболом.

    Против проекта Суперлиги выступили в том числе Испания и Италия, где базируются три клуба, не отказавшиеся от выхода из турнира – «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    Европейский суд проведет публичные слушания в первой половине 2022 года. Вердикт по Суперлиге будет вынесен спустя несколько месяцев.

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    Источник: Sky Sports

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