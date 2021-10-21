Sky Sports: большинство стран Евросоюза выступили против Суперлиги

Европейские страны выступили против проекта Суперлиги.
По информации Sky Sports, 16 из 27 стран Евросоюза отправили соответствующее письмо в Суд Европейского союза. Его представители изучают, могут ли УЕФА и ФИФА иметь право на полный контроль над мировым футболом.
Против проекта Суперлиги выступили в том числе Испания и Италия, где базируются три клуба, не отказавшиеся от выхода из турнира – «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Европейский суд проведет публичные слушания в первой половине 2022 года. Вердикт по Суперлиге будет вынесен спустя несколько месяцев.
Источник: Sky Sports