Миранчук остался в запасе «Аталанты» на игру с «Манчестер Юнайтед»

получается у Криштиану теперь есть шанс забить
Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделeф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Мактоминей, Гринвуд, Фред, Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Погба, Мата, Лингард, Далот, Кавани, Санчо, Теллес, Матич, ван де Бек, Эланга.
«Аталанта»: Муссо, Мехле, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пашалич, Иличич, Муриэль.
Запасные: Росси, Спортьелло, Пеццелла, Малиновский, Скальвини, Миранчук, Ловато, Сапата, Пикколи.
Матч начнется в 22:00 по Москве.