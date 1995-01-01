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    Миранчук остался в запасе «Аталанты» на игру с «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой».

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделeф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Мактоминей, Гринвуд, Фред, Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.

    Запасные: Хендерсон, Бейи, Погба, Мата, Лингард, Далот, Кавани, Санчо, Теллес, Матич, ван де Бек, Эланга.

    «Аталанта»: Муссо, Мехле, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пашалич, Иличич, Муриэль.

    Запасные: Росси, Спортьелло, Пеццелла, Малиновский, Скальвини, Миранчук, Ловато, Сапата, Пикколи.

    Матч начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3628

      FENIX-SL 18 минут назад

      получается у Криштиану теперь есть шанс забить

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