Салах только в одном матче сезона не отметился результативными действиями

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в текущем сезоне провел за клуб 11 встреч. Только в одной ему не удалось отметиться результативным действием – против «Бернли» в АПЛ.

В остальных встречах Салах суммарно набрал 16 очков по системе «гол+пас».

Салах – лучший бомбардир сезона АПЛ.

Игрок претендует в этом году на «Золотой мяч».

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

Клопп: «Лучше Салаха сейчас никого нет»

Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший в девяти матчах подряд