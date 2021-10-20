Салах только в одном матче сезона не отметился результативными действиями

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в текущем сезоне провел за клуб 11 встреч. Только в одной ему не удалось отметиться результативным действием – против «Бернли» в АПЛ.
В остальных встречах Салах суммарно набрал 16 очков по системе «гол+пас».
- Салах – лучший бомбардир сезона АПЛ.
- Игрок претендует в этом году на «Золотой мяч».
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
Клопп: «Лучше Салаха сейчас никого нет»
Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший в девяти матчах подряд
Источник: Бомбардир.ру