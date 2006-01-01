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    Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Ювентусом»

    «Зенит» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с «Ювентусом». Встреча начнется в 22:00 по Москве.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на петербургской «Газпром Арене».

    • «Ювентус» лидирует в группе, «Зенит» идет 3-м.
    • Команды не играли друг против друга с 2008 года, когда были в одной группе Лиги чемпионов (победа «Ювентуса» и ничья).
    • «Зенит» проиграл 2 последних матча в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4455

      TOMSON 28 минут назад

      Смотреть надо. Не зря букмекеры 2.2 на победу Юве дают. Вера в Зенит точно имеется.

      1
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      Рейтинг: +1460

      Enter2006 52 минуты назад

      Как говорил Мюнхгаузен: "безвыходных ситуаций не бывает". Соберитесь и выиграйте, Зенит!

      0
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      Рейтинг: +201

      Вонючая бомжарня > Enter2006 42 минуты назад

      Без прикормленных свистунов ливанут, как обычно

      0
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      Рейтинг: +7999

      Fusballer 1 час назад

      Удачи Зениту! Ювентус в любом случае грозный соперник, но надо настроиться и сделать всё возможное, чтобы выигрывать. Надеюсь, обе российские команды сегодня сыграют хорошо.

      3
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      Рейтинг: +21

      Тимур А 1 час назад

      Удачи у успеха российскому клубу.

      2
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      Рейтинг: +8091

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не стоит до игры сдаваться.
      Не такой уж грозный Ювентус.

      4
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      Рейтинг: +14676

      Garrincha58 1 час назад

      Если бы они встретились в первом туре тогда у Зенита были бы шансы обыграть Юве в начале сезона у них была плохая форма, а так Старая синьора набрала неплохой ход и шансов нет единственно хороший результат будет ничья надо хоть одно очко ещё взять чтобы занять третье место дабы потом можно спокойно ехать в гости к Мальмё потому что с Челси тоже ловить нечего.Думаю вот такой расклад в этой группе более реальный

      0
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      Рейтинг: +12506

      ilichkadr > Garrincha58 1 час назад

      Обыграем дома как Юве, так и Челси. Ничего невозможного нет..........

      3
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      Рейтинг: +7806

      "supermax" > ilichkadr 45 минут назад

      Настрой хороший, но его одного маловато будет.. Ювентус набирает ход... Тяжко будет

      0
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      Рейтинг: +12506

      ilichkadr > "supermax" 31 минуту назад

      А хто сказал, что будет легко!? (с)
      Главное, чтобы не перегорели и не получили необязательный гол в начале 1-го тайма.

      0
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      Рейтинг: +3406

      neveldomha 1 час назад

      Спартаковские неадекваты, ваша инфа спартак - Лестер. Брысь отсюда зловонные

      0
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      Рейтинг: +684

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Опять вечером смеха будет с бомжарни!!!

      2
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      Рейтинг: +13751

      paracetamol > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Ну везде запах из свинарника, куда не сунься! Противно...

      3
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      Рейтинг: +201

      Вонючая бомжарня > paracetamol 1 час назад

      Ага, под каждым кустом бомжами насрано

      1
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      Рейтинг: +2521

      seth343 > paracetamol 30 минут назад

      Ты посмотри, что ты оставил на Спартаковской ветке.

      0
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      ...
      Рейтинг: +289

      Землякруглая > paracetamol 5 минут назад

      Бомжатская вонища аля анальгин (он же парацетамол).гыгы

      0
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      Рейтинг: +201

      Вонючая бомжарня 2 часа назад

      После матча с Юве, бомжЫ с поля будут, поскуливая уходить враскоряку

      3
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      Рейтинг: +13751

      paracetamol > Вонючая бомжарня 1 час назад

      У тебя что, рылы бомжами стали, перепутал чтоль?

      2
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      Рейтинг: +201

      Вонючая бомжарня > paracetamol 1 час назад

      Это ты свой ник с пургеном перепутал

      2
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