Лига чемпионов. «Зенит» сыграет с «Ювентусом»

Смотреть надо. Не зря букмекеры 2.2 на победу Юве дают. Вера в Зенит точно имеется.
«Зенит» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с «Ювентусом». Встреча начнется в 22:00 по Москве.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на петербургской «Газпром Арене».
- «Ювентус» лидирует в группе, «Зенит» идет 3-м.
- Команды не играли друг против друга с 2008 года, когда были в одной группе Лиги чемпионов (победа «Ювентуса» и ничья).
- «Зенит» проиграл 2 последних матча в РПЛ.