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  • Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

20 октября 2021, 08:15
14

По итогам последнего еврокубкового вечера Россия в таблице коэффициентов УЕФА потеряла одну позицию. С девятого места страна опустилась на десятое.

Россию обогнала Шотландия, ставшая девятой.

  • По таблице коэффициентов УЕФА определяется количество команд в еврокубках от каждой страны на будущие сезоны.
  • Несколько лет назад Россия шла в таблице 6-й – вслед за топ-5 чемпионатами.
  • Сегодня, 20 октября, свои еврокубковые матчи проведут 2 клуба РПЛ, в которых можно набрать новые очки для таблицы коэффициентов.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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paracetamol
1634707820
Зенит не играл ешшо! А на свинов и локов надежды нет!
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Dr.Metal
1634710115
Сегодня на 11 опустится
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Enter2006
1634713335
Шотландию пропустить... Испанский стыд!
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FCTB
1634713480
Ну вот сегодня Зенит и Спартак наберут очки а , завтра Локомотив наберет и вернутся обратно на 9 место)))
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Чермындыр
1634715155
А за счет чего? Вчеро кто-то из шотландских клубов играл?
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lipatov32
1634715213
Ей и в десятке нефиг делать!!!
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semm
1634715339
ну хоть что то должно тронуть наш клубный футбол с места! Зенит и ЦСКА выступили, в своё время. удачно и успокоились, всё нах..уй возгордились, даже обладателей ЛЧ сделали за супер кубок. А сейчас, агенты по персоналу полные дебилы, либо хитрые и умные сволочи. Ну и ладно, оценка им верная - не изменив политику клубов так и будем в жо..пе! Деньги ещё ни кому не помогали в таких вопросах - не покупать игроков нужно, а выращивать как виноград
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моэм
1634735191
Через год Россия потеряет 12, 600 а а ещё через год 7 , 583 ... и эти два последующих года мы будем "рубиться " с Болгарией за 24 -25 места...т.е. окажемся в заднице настолько глубоко , что нашей голубой мечтой станет как бы догнать Кипр ....вот такие "пироги с котятами" у нас получились.
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