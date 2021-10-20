Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам последнего еврокубкового вечера Россия в таблице коэффициентов УЕФА потеряла одну позицию. С девятого места страна опустилась на десятое.
Россию обогнала Шотландия, ставшая девятой.
- По таблице коэффициентов УЕФА определяется количество команд в еврокубках от каждой страны на будущие сезоны.
- Несколько лет назад Россия шла в таблице 6-й – вслед за топ-5 чемпионатами.
- Сегодня, 20 октября, свои еврокубковые матчи проведут 2 клуба РПЛ, в которых можно набрать новые очки для таблицы коэффициентов.
Источник: Sportbox