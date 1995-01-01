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    Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

    По итогам последнего еврокубкового вечера Россия в таблице коэффициентов УЕФА потеряла одну позицию. С девятого места страна опустилась на десятое.

    Россию обогнала Шотландия, ставшая девятой.

    • По таблице коэффициентов УЕФА определяется количество команд в еврокубках от каждой страны на будущие сезоны.
    • Несколько лет назад Россия шла в таблице 6-й – вслед за топ-5 чемпионатами.
    • Сегодня, 20 октября, свои еврокубковые матчи проведут 2 клуба РПЛ, в которых можно набрать новые очки для таблицы коэффициентов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +359

      semm 25 минут назад

      ну хоть что то должно тронуть наш клубный футбол с места! Зенит и ЦСКА выступили, в своё время. удачно и успокоились, всё нах..уй возгордились, даже обладателей ЛЧ сделали за супер кубок. А сейчас, агенты по персоналу полные дебилы, либо хитрые и умные сволочи. Ну и ладно, оценка им верная - не изменив политику клубов так и будем в жо..пе! Деньги ещё ни кому не помогали в таких вопросах - не покупать игроков нужно, а выращивать как виноград

      0
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      Рейтинг: +258

      lipatov32 27 минут назад

      Ей и в десятке нефиг делать!!!

      0
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      Рейтинг: +2313

      Чермындыр 28 минут назад

      А за счет чего? Вчеро кто-то из шотландских клубов играл?

      0
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      Рейтинг: +14

      Вайвайнах > Чермындыр 2 минуты назад

      Селтик в ЛЕ

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      Рейтинг: +703

      FCTB 56 минут назад

      Ну вот сегодня Зенит и Спартак наберут очки а , завтра Локомотив наберет и вернутся обратно на 9 место)))

      2
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      Рейтинг: +555

      Каменный стояк > FCTB 14 минут назад

      Газовик очки наберёт???!!!))))))

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      Рейтинг: +703

      FCTB > Каменный стояк 6 минут назад

      А в чём проблема не набрать?? Будут играть нормально, то наберут.
      А если будут ерундой страдать, то тогда не будет положительных результатов. Без боя сдаваться не нужно, тогда все будет хорошо

      0
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      Рейтинг: +1460

      Enter2006 58 минут назад

      Шотландию пропустить... Испанский стыд!

      2
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      Рейтинг: +25867

      silver29 1 час назад

      Нормальное место, посмотрите кто перед нами, ну разве шотланцы не по праву, а для остальных мы не конкуренты.

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      Рейтинг: +1472

      Dr.Metal 1 час назад

      Сегодня на 11 опустится

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      Рейтинг: +2139

      Klaido > Dr.Metal 40 минут назад

      тебе с "шестого" места прошлого чемпионата виднее )))

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      Рейтинг: +13751

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит не играл ешшо! А на свинов и локов надежды нет!

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      Рейтинг: +2139

      Klaido > paracetamol 39 минут назад

      ты хотел сказать: бомжи еще не отгребли...
      хотя, судя по твоим комментам, ты скорее из хохляндии - ненавидишь и желаешь России еще ниже опуститься в таблице

      0
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      Рейтинг: +289

      Землякруглая > Klaido 2 минуты назад

      Да это тупой школьник...

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      Рейтинг: +684

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Спасибо зениту великому!!! Набиратилю очков у Вардара да Мальме.

      2
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      Рейтинг: +41

      francesq > БОМЖАРНИК 1 час назад

      ну да легия же топ клуб

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